Denizli’de kayıp iki gencin cinayetiyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı

Denizli Emniyet Müdürlüğü, öldürülerek su kuyusuna atılan iki gencin cesetlerini arama çalışmalarına ilişkin görüntüleri paylaştı. 24 metre derinliğindeki su kuyusuna atılan gençlerin kuyuya atılmadan önce yakıldıkları ortaya çıktı.

Selami AYDIN

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Denizli'de 6 gün önce ortadan kaybolan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin öldürüldüğü, cansız bedenlerinin ise Serinhisar ilçesinde bir su kuyusuna atıldığı belirlenmişti.

Denizli Emniyet Müdürlüğü 24 metre derinlikteki su kuyusunda bulunan iki cesedi çıkarma çalışmalarına ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada iki gencin bedenlerinin kuyuya atılmadan önce yakıldığı belirtildi. Polis olayın nasıl aydınlatıldığına ilişkin bilgiler de verdi.





‘AİLENİN KAYIP İHBARI İLE SORUŞTURMA BAŞLADI'

Yapılan açıklamada Acıpayam ilçesinde 9 Haziran günü öldürülen Yalçın'ın ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Ailenin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek çocuklarından haber alamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini söylediği yer aldı.

İlçedeki kamera kayıtlarından İsmail Yalçın'ın arkadaşı Hasan Akköse'nin kullandığı araçla Serinhisar ilçesi istikametine gittiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

‘ÖNCEDEN HUSUMETLERİ VARDI'

Arama çalışmaları sırasında aracın ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunduğu ve bölgede çalışmaların yoğunlaştırıldığı kaydedilerek,

“Kayıp şahısların önceden husumetli oldukları başka bir şahıs ile karşılaştıkları bilgisine ulaşılmıştır. Kayıp şahısların öldürülmüş olabileceği yönünde kuvvetli şüphe ve bilgiye dayalı olarak araştırma yapılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli operasyonla yakalanmıştır” denildi.

‘SORGULAMADA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ'

Açıklamanın devamında şüphelilerin sorgulama sırasında cinayeti itiraf ettiklerine yer verilerek; “Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında, kayıp şahısları öldürdükleri ve cansız bedenlerini Serinhisar İlçesi Ovacık mevkiinde boş arazi içinde bulunan yaklaşık 24 metre derinliğindeki su kuyusuna yakarak attıkları, kuyunun bir kısmını kendi imkânları ile doldurdukları tespit edildi” denildi.

Açıklamada iş makineleri ve itfaiye görevlileri ile kayıp şahısların arandığı yaklaşık 45 saatlik çalışma sonrasında bu sabah 04:30 sıralarında cansız bedenlere ulaşıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada olayla ilgili olarak ‘Birden fazla kişi ile kasten adam öldürme' suçundan adli makama sevk edilen ve değişik suçlardan kaydı bulunan 7 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

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