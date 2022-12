Denizlili kadınlar Hülya Hemşire için yürüdü

Denizli Kadın Platformu üyesi kadınlar, birkaç gün önce kocası tarafından öldürülen Denizli Devlet Hastanesi hemşirelerinden Hülya Er Tortop için yürüdü. Grup adına açıklama yapan Ayşegül Odabaşıoğlu, “Kadınlar her gün İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için öldürülüyor” dedi.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Denizli'de kadınlar eşi tarafından öldürülen Denizli Devlet Hastanesi hemşiresi Hülya Er Tortop için yürüdü. Delikliçınar Meydanı'nda toplanan Kadın Platformu üyeleri açıklama yapmadan önce eşleri ya da sevgilileri tarafından öldürülen Elif Irmak, Rabia Dağ, Aleyna Yurtkölesi, Nadi Noori, Meral Sivrikaya, Tuğba Tokbaş, Fatma Kovan, Şebnem Şirin, İrem Evren ve Hülya Er Tortop'un isimlerini okudu. Grup adına konuşan Denizli Kadın Platformu sözcüsü Ayşegül Odabaşıoğlu, “Kadınlar öldürüldüğünde dahi yine o kadınların hayatını mercek altına alan, yine kadınların tercihlerini sorgulayan, öldüreni değil öldürüleni suçlayan savcılardan, hâkimlerden, medyadan, siyasetçilerden ve toplumdan bir bütün erkek egemenliğinden, her gün kadınların yaşam güvencesini elinden alıyorlar” diye konuştu.

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN ÇEKİLMEK ŞİDDETE TEŞVİKTİR'



Cinayete engel olması gerekenlerin yasaları uygulamak yerine onları kaldırmanın yolunu aradığını savunan Odabaşıoğlu, “Erkek şiddetine karşı acil önlem planı çağrılarımıza kulak tıkayan sizler, bizim için hayati öneme sahip İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdınız. Biz kadınların uzun yıllar mücadelesi sonucu bir kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede en etkin yasa iken bunu uygulayacağınız yerde kaldırıyorsunuz. Oysa İstanbul Sözleşmesi, hukuki güvencemizdir. İstanbul Sözleşmesini hedef alıp sözleşmeden çekilmek kadına yönelik şiddete teşviktir” ifadelerini kullandı.

‘SUÇ İTTİFAKI'

Kadınların neden öldürüldüklerini de sıralayan Odabaşıoğlu şu ifadeleri kullandı: “Kadınlar her gün, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 uygulanmadığı için öldürülüyor. Kadınlar adalet uygulayıcıları; şiddet uygulayan erkekleri değil kadınların yaşam tarzlarını yargılamayı seçtiği için, mahkemeler erkekleri aklamanın sayısız yolunu bulduğu için öldürülüyor. Gündelik erkek şiddeti ile tüm mekanizmalarının kurduğu suç ittifakı tarafından her gün öldürülüyor! Umudumuz birlikteliğimizden aldığımız güçte, kadın dayanışmasında. Umudumuz her gün şiddetten uzak bir hayat için her bir nefesimizle verdiğimiz ortak mücadelede”

Açıklamanın ardından yürüyüşe geçen grup Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden Candoğan Parkı'na kadar sloganlar atarak ilerledi. Grup burada bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.