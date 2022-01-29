Ders almıyoruz: Dereli’de 15 kişinin öldüğü dere yatağına 216 konut

Giresun’un Dereli ilçesinde 2020 yılında yaşanan sel felaketinde 15 kişi öldü, dere yatağındaki binalar yerle bir oldu. Buna rağmen selzedeler için 216 konut ve 72 işyeri, riskli bölgeye inşa edildi. Bugün yapıların teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte, "Dere yatağında yapılanma yapmayacağız. Derenin intikamı ağır olur" demişti.

Sozcu.com.tr

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Giresun’da 22 Ağustos 2020’de etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ve Doğankent ilçelerinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi.

5’i asker, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde, 19 bina da yıkıldı, 361 yapı hasar gördü, alt ve üstyapı ile elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü.

Afetzedeler için ilçede yıkılan ve riskli yapıların yerine TOKİ tarafından 213 konut ve 82 iş yeri inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Giresunda Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları açılış törenine katıldı. “Burada güzel bir çalışma yapıldı. Biz, inşa ve ihya için varız” diyen Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Sel afetinin yaşandığı günü unutmadıklarını söyleyen Erdoğan, “Unutmamız mümkün değil. Anında buradaydık. 15 kardeşimiz rahmetli oldu. Allahtan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun inşallah. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. O bir başka felaketti. Elhamdülillah Dereli’nin şimdi bu güzelliklerini görünce gerçekten ben de mutlu oluyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez eşlik etti.

2009 yılında İstanbul’da Ayamama Deresi’nin taşması sonucu 31 kişinin öldüğü sel felaketi sonrasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan “Dere yatağında yapılanma yapmayacağız. Derenin intikamı ağır olur” demişti.

Bu arada, Erdoğan Giresun'da katılacağı programlar için, Cumhurbaşkanlığı’na ait iki uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yaptı. Çok sayıda askeri ve emniyet mensubu havalimanı çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik gemisi denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.

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