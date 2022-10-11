Devletin mal-hizmet alım işi AKP’li vekilin kardeşine emanet!

AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın kardeşi Abdülkerim Taşar bürokrasi merdivenlerini uçarak çıktı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Öğretmen olan Taşar kardeşlerin yükselişi baş döndürdü. Bitlis-Tatvan-Kıyıdüzü köyü ilkokulunda öğretmen olan, Eğitim Fakültesi matbaacılık bölümü mezunu ve AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'ın kardeşi Abdülkerim Taşar bürokrasi merdivenlerini uçarak çıktı.

Önce İstanbul Devlet Kitapları Döner Sermaye Yardımcısı oldu. Ardından MEB Açık Liseler Müdürlüğü'ne atandı. 2019 yılında Talim Terbiye Kurulu İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına getirildi. Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik'in de akrabası olan Taşar, şimdi de devletin tüm mal ve hizmet alımlarını organize eden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

ÇELİK İLE YÜKSELDİ

AKP'li vekil Cemal Taşar da Milli Eğitim eski Bakanı Hüseyin Çelik döneminde öğretmenken ilköğretim müfettişi oldu ardından Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, sonra da Genel müdür yardımcısı yapıldı. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü de olan Taşar, eski genel müdür göreve iade edilince müsteşar yardımcısı yapıldı. Son seçimlerde milletvekili oldu.