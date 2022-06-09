‘Dezenformasyon düzenlemesi’ Meclis’te görüşülmeye başlandı

TBMM Adalet Komisyonu, sosyal medya ile internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren ve 'dezenformasyon düzenlemesi' olarak adlandırılan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

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AKP ve MHP’nin 26 Mayıs’ta Meclis’e getirdiği Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başladı. Teklif sahiplerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, söz konusu kanun teklifinin uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, sosyal medyanın yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

“SOSYAL MEDYANIN AHLAKİ YENİLENMEYE İHTİYACI VAR”

Yıldız, sosyal ağ sağlayıcılarının, dijital dünyada yer alan aktörlerin geniş çaplı kullanıcıları olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

* “Kanun teklifinin hak ve özgürlükleri kısıtlayacağı, basına sansür getireceği, seçimleri tehlikeye düşüreceği iddia ediliyor. Sosyal medyanın durumunu biliyorsunuz. Sosyal medyanın bir ahlaki yenilenmeye ihtiyacı var. Bu çok net. Bu konuda sadece Türkiye değil, dünya kamuoyu hemfikir.

* İnsanlar habere ulaşmak için sosyal medyayı kullanıyor. Ancak gelişmeler, sosyal ve hukuki problemleri de beraberinde getiriyor. Temel hak ve özgürlükleri korumak devletin görevi.

* Dinamik olan bu süreci yönetebilmek için yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Kültür, finans, sosyal alan, siyasette yalan ve yanıltıcı bilgi yaymak toplum hayatında ciddi hasarlara sebep oluyor. Birçok ülke dezenformasyonu ceza yaptırımına bağladı.”

“ÖZGÜRLÜKLE DEĞİL, SUÇLA MÜCADELE EDİYORUZ”

Yıldız, Almanya’nın dezenformasyon kanunu yürürlüğe girmeden önce basın özgürlüğünde 15’inci sırada, yürürlüğe girdikten sonra ise 11’inci sırada yer aldığını vurgulayarak, “Biz özgürlükle değil, suçla mücadele ediyoruz. Toplumsal düzenin korunması için hukuki değeri bilerek, isteyerek ihlal edenlerle mücadele ediyoruz. Burada yerimiz, duruşumuz bellidir. Yalan haber suçunun toplumu kemiren bir tehlike olduğunu izah etmeme gerek yok. Kanun teklifi ile toplum hayatının huzur ve güvende yürümesi için kamu barışını korumak amaçlanmıştır” diye konuştu.

Kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. (DHA)