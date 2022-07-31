Dikkat çeken imar değişikliği! AKP’li eski bakanın oğluna ait kaçak bina da orada

AKP'li eski bakan Faruk Çelik'in oğlu Enes Çelik'in üzerine kayıtlı Bursa Uludağ eteklerinde inşa ettirdiği kaçak dağ evinin de bulunduğu Alaçam Mahallesi sınırlarını kapsayan bölge, Bakanlık oluru ile 'Doğal Sit Alanı'ndan, 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi. Yeni karar ile Çelik ailesinin kaçak binasına ruhsat yolu da açılmış olacak.

Halil ATAŞ

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AKP’li eski Bakan Faruk Çelik’in oğlunun kaçak binasının da olduğu doğal sit alanı, sürdürülebilir sit alanına çevrildi.

‘DOĞAL SİT’TEN SÜRDÜRÜLEBİLİR SİT ALANINA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oluru ile alınan kararda şöyle denildi;

“Bursa İli, Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Bursa-Yalova Grup 6; 6-47-1, 6-47_2, 6-47_3 ve 6-47_4 alt grupları Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 09.02.2022 tarihli ve 2915575 sayılı Olur'u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve ”Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete'de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.”

YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

AKP’li eski bakan Faruk Çelik’in oğlu Enes Çelik’in üzerine kayıtlı Bursa Uludağ eteklerinde bulunan Alaçam Köyü’ndeki dağ evinin 31 Aralık 2017’den sonra inşa edilmiş olmasına rağmen 2018 yılında yapı kayıt belgesi alındığı, CİMER’e yapılan şikayetle ortaya çıktı. Söz konusu şikayeti değerlendirmeye alan Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, dağ evinin 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığını tespit ederek, yapı kayıt belgesini iptal etmişti.

ENCÜMEN TOPLANTISINDA YIKIM KARARI ÇIKTI

Kestel Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Uludağ eteklerinde bulunan Alaçam köyündeki dağ evinin kaçak olduğunun tespitinin ardından 2021 yılında yapılan encümen toplantısında yıkım kararı çıkmıştı. Kestel Belediyesi ise yıkım kararını uygulamaya sokmadığı ileri sürüldü.

“PLAN AŞAMASINA GELDİĞİNDE GEREĞİNİ YAPARIZ”

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “Aslında bu kararla yapı yasal hal almıyor. Bölge birinci dereceden üçüncü derece sit vasfına kavuşuyor. Bundan sonra bölgeye koruma planı yapılması lazım, buna bağlı yapının ruhsat alması lazım. Hadi diyelim koruma planı yapıldı ki öyle hemen olamıyor. Bu mevcut yapı ruhsat alma şartlarını sağlıyor mu, vs. çok aşama var. Bu süreçler yapılırken biz akademik odalar da izliyoruz. Plan aşamasına gelindiğinde, gereğini de yaparız” ifadelerini kullandı.