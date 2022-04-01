DİSK: Zamlar geri alınsın, asgari ücret iyileştirilsin

DİSK Güney Marmara Bölge Temsilciler Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Böylesi bir süreçte başta asgari ücret olmak üzere bütün ücretlerde bir iyileştirme yapılmasını ve asgari ücretin mutlaka güncellenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yapılan bu olağanüstü zamların mutlaka geri alınması lazım" dedi.

Halil ATAŞ

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DİSK Güney Marmara Bölge Temsilciler Kurulu toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi. Toplantı, Genel İş Sendikası Bursa Şubelerinde, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Güney Marmara Bölge Temsilcisi İsmail Kocaman’ın konuşmalarıyla başladı.

Güney Marmara Temsilciler kurulu genel ekonomik, siyasi, sendikal süreç, 1 Mayıs'ın örgütlenmesi ve bölge çalışmaları gündemli konuşmalarla devam etti.

DİSK Güney Marmara Bölge Temsilciler Kurulu toplantısının ardından “Hayat Pahalı Emek Ucuz: Bu Böyle Gitmez!” kampanyası kapsamında bildiri dağıtımı gerçekleşti. Bildiri dağıtımından önce DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir basın açıklaması yaptı.

ÇERKEZOĞLU: ZAMLAR GERİ ALINSIN, ASGARİ ÜCRET İYİLEŞTİRİLSİN

Çerkezoğlu, “Yaşanan zamlar ve yüksek enflasyon karşısında, daha zamlı asgari ücret elimize geçmeden yapılan artış uçtu gitti. Böylesi bir süreçte başta asgari ücret olmak üzere bütün ücretlerde bir iyileştirme yapılmasını ve asgari ücretin mutlaka güncellenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. En düşük emekli aylığı en azından asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. EYT mağduriyetine son verilmeli. Yapılan bu olağanüstü zamların mutlaka geri alınması lazım. Başta elektrik, su, doğalgaz olmak üzere, zamların geri alınması ve faturalardaki KDV'nin kaldırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ücretler üzerindeki vergi yükünün düşürülmesini söylüyoruz” diye konuştu.

“1 MAYIS'TA MEYDANLARDA OLACAĞIZ”

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Disk/Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan ise, “Zamların geri alınması, sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması, asgari ücretin insan onuruna yakışır ücret olması için 1 Mayıs’ta meydanlarda olacağız” açıklamasında bulundu.

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