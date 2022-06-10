‘Dobo Metin’ cinayeti çözüldü! Corona, kalaşnikof, ambulans…

Karşıyaka amigolarından Dobo Metin cinayetinde katil zanlıları yakalandı. 14 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

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İzmir'de Karşıyaka Spor Kulübü’nün amigolarından ‘Dobo Metin’ lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, 5 Haziran’da bulundukları otomobilin içinde saldırıya uğradı. Arslan hayatını kaybetti, Oğuz ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıyı M.D. ve A.Y. isimli şahısların gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

CORONA HASTASI NUMARASI YAPTILAR

Alacak-verecek tartışması yüzünden Dobo Metin ile aralarında husumet bulunan M.D. ve A.Y., aracı takip ederek saldırıyı gerçekleştirdi. F.A. ve E.A. isimli şahıslar ise M.D. ve A.Y.’yi çalıntı araçla alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

M.D. ve A.Y.’nin kaçmalarına ise İstanbul’da yaşayan acil tıp teknisyenleri U.Ç., A.Ç. ve B.Ö. yardımcı oldu. Özel ambulans şoförü olarak çalışan şahıslar, önce Karşıyaka’da saklanan ve sonra Manisa’ya geçen M.D. ve A.Y.’yi alarak hareket etti.

YURT DIŞINA KAÇACAKLARDI

Şahısların ambulansla Covid hastası taşıyor numarası yaptığı ve saldırıyı gerçekleştirenlerin bu sayede kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Yurt dışına kaçma planı yaptığı düşünülen M.D., A.Y. ve onlara yardım eden şahıslar, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Özel ambulansı H.Y. isimli şahsın ayarladığı, şahısları Manisa’ya götüren çalıntı aracı çalan ve şahıslara teslim eden kişinin de başka bir suçtan cezaevinde olan Ş.A. olduğu anlaşıldı.

KALAŞNİKOF DAĞDA GÖMÜLÜ BULUNDU

Emniyet ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde kamera kayıtları saniye saniye incelendi. Olayda kullanılan kalaşnikof, dağda gömülü halde bulundu. Silahlar ise Çiğli ilçesinde ele geçirildi.

BERBER CİNAYETİNİN FAİLİ

Saldırı anı kameralara da yansırken, saldırıdan bir gün sonra meydana gelen berber cinayetinin de saldırı ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Karşıyaka ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda berberlik yapan Yener Edis hayatını kaybetmiş, çaycılık yapan O.T. yaralanmıştı. Dobo Metin’in arkadaşı olan Yener Edis’i, M.D.’nin öldürdüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şahıstan 4’ü serbest bırakıldı. Bir kişinin cezaevinde olduğu 10 şüpheliden 9’u ise adliyeye sevk edildi.

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