Dolar 15 TL’yi geçti vatandaş isyan etti: Dolar yükseldikçe biz düşüyoruz

Dolar kuru, 20 Aralık'tan bu yana ilk kez tekrar 15 seviyesini gördü. Geçim derdiyle boğuşan vatandaşlar da, iktidarın hayata geçirdiği Kur Korumalı Mevduat uygulaması nedeniyle fakirin zengini daha da zengin ettiğini söyleyerek dert yandı. Yurttaşlar, "Zengin zengin oluyor, fakir daha fakirleşiyor. Sen fakirden al, kur farkı diye aradaki farkı (parası olana) öde; gariban ne yapacak? Zenginlere hizmet ediyoruz. Dolar yükseldikçe biz düşüyoruz..." AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş ise "Maalesef bugünler bizim iyi günlerimiz, daha kötüye gidiyoruz" dedi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandının üstüne çıktı. Dolar kuru günün ikinci yarısının hemen başında 15 lirayı aştı. Dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerini görmüştü.

Dövizin yükselişini bir nebze de olsa durdurmak için Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi geliştirilmişti. KKM hesabı yatırımcıların TL cinsinden faizini garantilerken, kurda yaşanabilecek olası yükselişi de kaçırmamasını sağlayan dövize endeksli mevduat ürünü olarak sunulmuştu.

İktidar yetkilileri de 20 Aralık’tan günümüze, sık sık, “döviz kurundaki oynaklığı kontrol altına aldık” yönünde açıklamalarda bulunuyordu.

Hükümet yetkilieri aksi yönde açıklamalar yaparken dolar kurunun yeniden yükselişe geçmesi; Kur Korumalı Mevduat uygulaması nedeniyle Hazine ve Merkez Bankası'na yarattığı maaliyetleri akıllara getirdi.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Bakırköy’de döviz bürosu önünde vatandaşlara “Dolar/TL tekrar 15 lirayı aştı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“TEK ÇARE BU HÜKÜMETİN DEĞİŞMESİ”

Naci Akalın: “Ekonomiden sorumlu olan kişilerin işleri bunlar… Politika hatası sonucu bu duruma geldiğimizi düşünüyorum. (İktidar yetkilieri dövizdeki artışın kontrol altına alındığını söylüyordu…) Yalan söylüyorlar. Alıştılar yalan söylemeye. Öyle olsa bugün 15 lira olur mu? Olmaz. Düşerdi. Çare seçimlere gidilmesi, bu hükümetin değişmesi.”

“AK PARTİYE OY VERMİŞTİM, BUGÜN SEÇİM OLSA KESİNLİKLE VERMEM”

Tayfun Selvi: “Paramızın hiçbir değeri yok. Afedersiniz az önce tuvalete gittim, 2.5 lira ödedim. Bu her şeyi anlatıyor. Ben AK Parti’ye oy vermiş bir insan olarak, bugün seçim olsa kesinlikle oy vermem. Memleketin hali meydanda. Alım gücü yok. Ben 60 yaşındayım, aldığım emekli maaşı 2500 lira.

Kiralar olmuş 5 bin lira. Nasıl oy vereyim? (İktidar yetkililerinin ekonomiye yönelik olumlu açıklamalarını nasıl buluyorsunuz?) Kendilerini savunmak zorundalar… Koltuk sevdası… 2023’te seçim var… Bu gayet normaldir… Hiç kimse ‘yoğurdum ekşi’ demez. Maalesef bugünler bizim iyi günlerimiz, daha kötüye gidiyoruz.”

“ZENGİN ZENGİN OLUYOR, FAKİR DAHA DA FAKİRLEŞİYOR”

Cesarettin Mucukoğlu: “Nasıl değerlendirelim? Zengin zengin oluyor, fakir daha fakirleşiyor. Sen fakirden al, kur farkı diye aradaki farkı (parası olana) öde; gariban ne yapacak? Zenginlere hizmet ediyoruz.”

“DOLAR YÜKSELDİKÇE BİZ DÜŞÜYORUZ”

Nesime Bayat: “Paramız bitti. Dolar yükseldikçe biz düşüyoruz… (Döviz tabelasını görünce aklınızdan ne geçti?) Kötü düşündüm. Artık ‘imkanımız’ diye bir şey kalmadı. Allah önce size yardım etsin, gençlerimizin geleceği bitti. Biz yine bir şeyler gördük…”

“YANGIN YERİ”

Arif Dede: “Değerlendirecek bir şey yok, yangın yeriyiz. (Bu artış sizin bütçenizi nasıl etkiler?) Bütçe kaldı mı ki etkilesin? Bütçe kalmadı, onun için etkilemiyor artık… (Neden bu hale geldik sizce?) Hükümete soruyorsun, ‘cehape’ diyor. Dünyada tek bizdedir herhalde iktidarın yanlış yaptığı şeylerin muhalefetten sorulması. Çare yeni bir seçim olur.”

“ÇARE İKTİDARIN DEĞİŞMESİ”

Osman Çakmak: “Dolar alamadığım için bir şey söyleyemiyorum… (Sizce bu artışın sorumlusu kim veya kimler?) Kim olabilir? Başımızdakiler. Başka kimseyi arama… Çare iktidarın değişmesi.”

“YAVAŞ YAVAŞ YENİDEN YÜKSELİYOR”

Mehmet Selim Aslan: “Uzun süredir stabilize olmuş durumdaydı. 18.5’tan geri geldi, peyder pey, yavaş yavaş yeniden yükseliyor.”

“BİR EMEKLİDEN BİR MALİYE BAKANI OLUR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Geçim hesabı içindeyiz… Bir emekliden bir maliye bakanı olur. Kısıtlamalarla, feragatlerle yaşıyoruz.”

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