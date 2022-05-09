Dolar 15 TL sınırında

Küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesiyle dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandının üst sınırına kadar ulaştı.

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Başta kamunun yön belirleyici olduğu kur olmak üzere ekonomi politikalarına yönelik endişeler devam ederken, küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesiyle dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandının üst sınırına kadar ulaştı.

Asya borsaları, faiz artırımları endişeleri nedeniyle Wall Street’e paralel olarak gerilerken, Shanghai’de corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılması küresel ekonomik büyüme ve muhtemel bir resesyona dair endişeleri kuvvetlendirdi.

ÜST BANDI KIRMAK ÜZERE

Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verileri öncesinde de kaygılı kaldı. TÜFE’nin oldukça az gerileyeceği ve bu oranda bir gerilemenin Fed’in Haziran’daki politika toplantısında faizleri en az 50 baz puan artırmasının önüne geçemeyeceği öngörülüyor.

Dolar/TL Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile yerleştiği 14.5-15 dar bandında seyretmeye devam etse de bant içinde artık üst bandı kırmak üzere.

Geçen hafta resmi tatil nedeniyle sadece iki gün işlem gören, 14.75’li seviyelerden başlayarak 14.95’i aşan dolar/TL bu sabah saat 0844’te 14.96/14.97 seviyesindeydi.

TL GEÇEN HAFTA YÜZDE 2 DEĞER KAYBETTİ

JP Morgan geçen hafta yayımladığı raporda, “TL’nin son dönemdeki istikrarını, küresel finansal koşullardaki sıkılaşma ve cari denge pozisyonundaki bozulma ile uyumsuz görüyoruz” derken piyasalarda da orta vadede kamunun yön belirleyici olduğu kur politikasının sürekliliğine ilişkin endişeler devam etti.

TL geçen hafta dolar karşısında yaklaşık yüzde 2 değer kaybederken son bir aylık kayıp da benzer seviyedeydi.

TL bu sınırlı kayıp ile gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında yüzde 25 değer kazanan Rusya sonrasında en iyi performansı gösteren ikinci para birimi konumunda. Benzer para birimlerinde genel olarak yüzde 5-10 değer kaybı görüldü.

KABİNE TOPLANTISI İZLENİYOR

Bugün iç piyasada Hazine’nin iki yıllık sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracı takip edilirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı da izleniyor.

Piyasalar mevcut kur politikasını kamu kontrollü bir rejim olarak nitelendiriyor.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40’ını ve KKM uygulamasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor. Aradaki fark kamunun yön belirleyici olduğu kurda hükümetin tanımıyla “istikrar” için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak yorumluyor.

Artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu döviz finansman miktarı her geçen gün artıyor. Türkiye’nin enerji ithalatının neredeyse tamamı TCMB’nin rezervlerinden karşılanıyor. Bankanın swap hariç eksi 45 milyar dolarlık rezervi bulunuyor.

CDS’LER REKOR SEVİYEYE YÜKSELMİŞTİ

TCMB’nin bilançosunun yüzde 5’ine kadar devam eden tahvil alımlarının da desteğiyle gösterge 10 yıllık tahvilde ise bileşik getiri mart ayında yüzde 28.57 ile test ettiği zirveden gerilemiş durumda.

Gösterge 10 yıllık tahvilde geçen ay yüzde 22’in altı test edildi. Cuma günü son işlem yüzde 22.91 oldu.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri martta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra gerilemişti.

CDS cuma günü sert yükselişle 661/671 seviyesinden günü tamamladı. (REUTERS)

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