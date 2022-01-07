Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: Bir an önce son verilmeli!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabit saat uygulamasının bir an önce kaldırılması gerektiğini belirterek, videolu bir paylaşım yaptı.
Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması 6. senesine girdi. 2016'dan beri uygulanan kalıcı yaz saati büyük tartışmalara neden oluyor…
Ülkenin batısında hava aydınlanmadan işe ve okula gitmek zorunda olanlar uygulamadan şikayet ederken Enerji Bakanlığı uygulama sayesinde büyük tasarruf edildiğini savunuyor.
Uzmanlarsa bu uygulamanın tasarruf sağlamadığı görüşünde.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, konuyla ilgili sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu paylaşımına, “Yaz saati uygulamasına neden son verilmeli? Anneler, öğrenciler, çalışanlar ve uzmanlar anlattı” ifadelerini kullandı
Yaz saati uygulamasına neden son verilmeli?
Anneler, öğrenciler, çalışanlar ve uzmanlar anlattı; https://t.co/tg9H6rcSAR pic.twitter.com/OCgB0fj3UQ
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 7, 2022