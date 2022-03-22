El freni çekmeyi unutan sürücü, otomobilinin altında kaldı

İstanbul Ümraniye'de akılalmaz bir olay yaşandı. Otoparktan çıkarken ödemeyi yapmayı unutan Feyiz Güler, ödeme için aracından indi. İddiaya göre el frenini çekilmeyen araç bir anda hareket etti. Bu sırada otomobilini elle durdurmak isteyen talihsiz kadın, aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

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Olay, Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan zemin otoparkında 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü Feyiz Güler otoparktan çıktığı esnada ödeme yapmayı unuttu.

Ödeme yapmak için araçtan el frenini çekmeden inen Güler, kayan otomobilini durdurmak isterken aracın altında kaldı. Otomobilin altında yaklaşık 10 metre sürüklenen talihsiz kadın ağır şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç altında sıkışan Feyiz Güler'i çıkartarak kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (İHA)

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