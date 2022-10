‘El tarifeli uçakla geliyorlar da niye bizimkiler kullanmıyor?’

Açık kaynaklara göre iktidarın kullanımında 13 uçak 3 helikopter var. Vatandaş ekonomik darboğazdayken, geçim bu kadar zorlaşmışken iktidarın bu denli hava aracı kullanması ise hem halkı hem de muhalefeti rahatsız ediyor. Sokaktaki vatandaşa mikrofon uzattık ve 'Sizce bu kadar çok hava aracının bulunması israf mı?' diye sorduk işte yanıtlar...

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidarın kullanımında kaç uçağın bulunduğu resmi olarak açıklanmıyor.

Açık kaynaklara göre VIP Filo havuzunda 13 uçak 3 helikopter var. Bu sayının içinde kamu kurumlarının kullandığı uçaklar yok.

Vatandaş ekonomik darboğazdayken, geçim bu kadar zorlaşmışken iktidarın bu denli hava aracı kullanması ise hem halkı hem de muhalefeti rahatsız ediyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da bu konuyu tekrar gündeme getirerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 uçağı var, iktidara geldiğimizde 15'ini satacağız” çıkışında bulundu.

Biz de İstanbul Beşiktaş’ta yurttaşlara mikrofon uzattık, “Sizce bu kadar çok hava aracının bulunması israf mı? Devlet işleri için bir kaç tane yeterli olur mu?” diye sorduk.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“NEDEN BU KADAR UÇAK ALDIKLARINI AÇIKLAMALARI GEREK”

Tanfer Yaşar German: “16 tanesinin ne anlam ifade ettiğini çözebilmiş değilim. Bence 2 tane yeterli. Neden bu kadar fazla olduğu şaibeli. Neden bu kadar çok uçak aldıklarını çıkıp açıklamaları gerekir. Neden açıklamıyorlar? Yurtdışındaki yöneticiler tarifeli uçakla geliyorlar da niye bizimkiler tarifeli uçak kullanmıyor? Niye uçaklarla zırhlı araçlar getirilip götürülüyor? ‘Kader’ nerede o zaman? ‘Kader’ ise neden 3000 tane koruma var? Vatandaş bunu soruyor ama yanıt alamıyor.”

“BU DURUMDAN IZDIRAP DUYUYORUZ”

Makbule Acar: “Tabi ki israftır. 1 tane bile yeterli olur. Hep birlikte kemerleri sıkarsak bir yerlere varırız. Ama Cumurbaşkanımız bazı şeylerden feragat etmiyor. Buna üzülüyoruz. Halk olarak bu durumdan ızdırap duyuyoruz. Kemer sıkılmalı ki bir yerlere gelebilelim.”

“1 TANE UÇAĞI BİLE KENDİLERİNE AYIRMAMALARI LAZIM”

Mustafa Polat: “Bana kalacak olursa 1 tane uçağı bile kendilerine ayırmamaları lazım. Çünkü diğer ülkelerde tarifeli uçak kullanan siyasileri görüyoruz. 16 uçak tabi ki israf. Oraya harcanan para gençlere harcanabilirdi. 16 uçağın sadece satın alma maliyeti değil; yakıt, bakımı ile çok daha masraflıdır.”



“MUHALEFETİN YAKLAŞIMI DOĞRU”

Akın Sabuncu: “Ben 16 tane uçağın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Muhalefetin yaklaşımını doğru buluyorum. Uçak olmalı ama 16 tanesi fazla. Şu an çoğu alanda israf had sahfada. Keşke bu paralar vatandaşa harcansa. Saray var şu an, sarayın giderlerini halka dağıtsanız halk bir benze daha rahat edebilir.”

“ORAYA HARCANAN PARA VATANDAŞA HARCANMALIYDI”

Berna Öztüzün: “Kesinlikle israf. Her şeyde o kadar israf var ki… İnsanlar Halk Ekmek’ten askıda ekmek alıyorlar… Onun için o kadar uçak fazla. Oraya harcanan para vatandaşa harcansa çok daha iyi olurdu.”

“DIŞARIDAN BAKINCA ABES DURUYOR AMA İÇERİDEN ÖYLE DEĞİL”

Ali Öztekin: “Dışarıdan bakınca abes görünüyor ama içeriden bakınca öyle olmuyor. Belki bir bildiği vardır. Türkiye’yi yöneten adam boş yere neden 16 uçak kullansın? Bir bildiği vardır adamın. Uzaktan görünce hakikaten; 16 tane uçağın ne anlamı var? Millet zor ekmek buluyor, sen 16 tane uçağı neden kullanıyorsun? Ama bir de işin içine gir bakalım öyle mi? Belki 17 tane lazım, nereden biliyorsun?”

“AĞALARA PAŞALARA YETMİYOR MAALESEF”

Hasan Özdemir: “Ben olsam 15 tane daha alırım, memlekete zengin! Ağalara paşalara yetmiyor maalesef. O paralarla neler yapılmazdı ki… Bu memlekete yazık. Böyle giderse yandık.”

“CUMHURBAŞKANIMIZIN İSRAFTAN VAZGEÇMESİNİ RİCA EDİYORUM”

Rukiye Karakütük: “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu israftan vazgeçmesini rica ediyorum.”

“SATILSA EKONOMİYE KATKISI OLUR”

Çetin bey: “Fazla bence. 5 tane falan yeter bana göre. Satılsa ekonomiye katkısı olur. Uçaklar pahalı.”

