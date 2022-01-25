Elektrik kesintisini Meclis gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, doğalgaz arzından kaynaklanan elektrik kesintilerini TBMM gündemine taşıdı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Karaca kesintinin sanayiciye maliyetini sordu.

Selami AYDIN

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İran'ın doğalgazda kesintiye gitmesinden sonra sanayi bölgelerinde sınırlandırılan elektrik tüketimleri CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından TBMM Gündemine getirildi. Karaca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yazılı yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde sanayicileri yakından ilgilendiren 9 soru sordu.

“B PLANI YOK”

Sanayi bölgelerindeki kesintinin telafisi zor sonuçlar doğuracağını söyleyen Karaca, hükümetin bir B planı olmadığını belirterek, “İran'dan gelen doğalgazın kesintiye uğraması ile birlikte enerjide bir ‘B' planı olmayan Türkiye, enerji alanında ciddi sıkıntıya girmiştir” diye konuştu. Karaca ilerleyen süreçte üç günlük kaybın oluşturduğu zararın tüketiciye yansıtılabileceğine dikkat çekti.

“DEPOLAMA ALANLARI BOŞ MU?”

Bakan Dönmez'e doğalgaz depolama alanlarını hatırlatan Karaca önergesinde şu soruları yöneltti:

*24.01.2022 tarihi itibarıyla sanayi bölgelerine uygulanan elektrik kesintisinin toplam maliyeti ne olacaktır?

* Sanayi bölgelerine uygulanan elektrik kesintisinden toplam kaç sanayici etkilenecektir?

* Zarara uğraması kaçınılmaz olan sanayiciler açısından yaşanan bu kesintinin zararlarını en aza indirmek için yürütmekte olduğunuz bir çalışma veya uygulamaya geçireceğiniz bir eylem planı var mıdır?

* Sanayi bölgelerine uygulanan kesinti sonucu oluşacak zarar ve kaybın ilerleyen süreçte son tüketiciye yansımaması için önlem alınacak mıdır?

* Enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye'nin gelecek dönem/yıllarda da benzer sorunları yaşamaması için gerekli eylem planları belirlenecek midir?

* Silivri ve Tuz Gölü gibi Türkiye genelindeki depolama alanlarında Türkiye'nin ihtiyacı kadar depolama yapılmış mıdır? Yapılmadıysa bunun sebebi nedir?

* Bu depolama alanlarındaki miktarı dışarıdan enerji ikmalinin olmadığı varsayıldığında Türkiye'nin kaç günlük enerji tüketimini karşılayacak düzeydedir?

* 24.01.2022 itibarıyla Türkiye genelindeki depolama alanlarının toplam yüzde kaçı doludur?

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