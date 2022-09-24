Ellerini kollarını sallayıp geldiler, 500 bin liralık soygun yaptılar
İstanbul Esenyurt'ta 4 kadın bir bina sakiniyle birlikte girdikleri sitede 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldı. Şüpheli 4 kadının binaya girişleri güvenlik kamerasına yansırken rahat tavırları dikkat çekti.
Esenyurt Örnek Mahallesi’nde bir sitede geçen çarşamba günü yabancı uyruklu 4 kadın, bir site sakininin yanında yürüyerek kapıdan içeri girdi.
Asansörle 14’üncü kata çıkan kadınlar, kimsenin olmadığını anladıkları daireye girip, yaklaşık 500 bin lira değerinde zihniyet eşyası çalarak kaçtı.
Geldiklerinde hırsızlığı fark eden ev sahipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Site görevlisi Serdal Yiğit, “Görüntüleri izlediğimde hırsızların kadın olması beni şaşırttı. Çok rahat bir şekilde girip çıkıyorlar binaya. Kadın olduğu içinde biz de şüphelenmedik” dedi. (DHA)