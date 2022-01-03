Erbakan: Milleti limon gibi sıkıyorlar…

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ''Daha fazla milleti oyalamayın, milleti sıkıp limon gibi suyunu çıkarmaya son verin, sandığı getirin'' dedi.

Veli TOPRAK

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, açıklanan enflasyon rakamları ve yeni yılla birlikte başlayan zam yağmuru için, “Daha fazla milleti oyalamayın. Daha fazla milleti perişan etmeyin, sıkıp limon gibi suyunu çıkarmaya artık son verin, seçim sandığını getirin. Bundan başka Türkiye için bir çıkış yolu şu an için görülmemektedir” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Sarıgül, görüşme sonrası ”Açıklanan enflasyon oranları gerçeği yansıtmıyor. Asgari ücret arttı ama daha uygulamaya geçmeden mutfakların ve pazarın gerisinde kaldı. 4 ayda bir asgari ücret mutlaka güncellenmeli” dedi.

ERKEN SEÇİME GİDİLMELİ

Erbakan da, açıklanan enflasyon rakamlarından sonra gidişatın millet için iç açıcı olmadığını ve iktidar için erken seçimden başka çıkar yol bulunmadığını söyledi ve şöyle dedi:

*Mevcut hükümetin üç tane gelir kalemi var. Bir tanesi borçlanma, ikinci devlet mallarının satılıp yok edilmesi, üçüncüsü de vatandaşa zamla, vergiyle yük yüklenerek vatandaşın limon gibi sıkılıp suyunun çıkarılması.

*Ne kadar haklı olduğumuz yılbaşı itibariyle yaşanan zam yağmuruyla ortaya çıkmış oldu. Kur 18 liradayken benzinin litresi 11,6 TL, kur 12-13 lira civarına geldiğinde benzinin litresinin 12,9 olması hükümetin özel sektöre, herkese yaptığı indirim çağrısına önce kendisinin uymadığını göstermektedir.

*Enflasyon rakamları yıllık 36,08 ile 19 yılın rekoru kırılmış oldu. Aralık ayının enflasyon rakamı da yüzde 13,58 noktasında geldi. Tek haneli enflasyon denirken aylık enflasyonun dahi çift haneli rakamlara geldiğini açık bir şekilde görüyoruz.

*ENAG'ın bağımsız bilim adamlarının ortaya koyduğu enflasyon daha da fecaat. Aylık yüzde 19,35. Yıllık da yüzde 82,8. Allah vermesin Arjantin gibi Venezuela gibi 3 haneli yıllık enflasyon rakamlarına doğru hızlı bir şekilde gitmeye devam ediyoruz.

*Acı gerçekler karşısında iktidara buradan söylenebilecek olan daha fazla milleti oyalamamaları, daha fazla milleti perişan etmemeleri, sıkıp limon gibi suyunu çıkarmaya artık sona erdirmeleri ve bir an evvel seçim sandığını milletin önüne getirip koymalarıdır. Bundan başka Türkiye için bir çıkış yolu şu an için görülmemektedir.

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