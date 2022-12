Erdoğan: Havalimanı mı vardı Erzurum’da?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. AKP iktidarları döneminde Erzurum'a yapılan yatırımları sıralayan Erdoğan, 1993 yılında sivil uçuşlara açılan Erzurum Havaalanı için, "Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum'da? Ama şimdi var" diyerek hava alanını kendilerinin açtığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu, Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından sonra Erzurum’a geldiğini belirten Erdoğan, “Sizleri bayağı özlemişim. Ama görüyorum ki sizler de bu kardeşinizi bayağı özlemişsiniz” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şunlar:

“ERZURUM’U BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GETİRİYORUZ”

“Biliyorsunuz, Erzurum Malazgirt’ten de önce 1048 yılındaki Pasinler Zaferi ile Anadolu’yu ebedi yurdumuz haline getiren yolu açmıştır. Albarlı Efe’nin ifadesiyle Erzurum kilidi mülkü İslam’dır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalini ve istikbalini kefensiz toprağa düşen binlerce şehidin omuzlarında yeniden yükselten de yine bu şehirdir Erzurum’dur.

Bu aziz şehrin insanları Türkü ile, Kürdü ile, Çerkezi ile her kökenden her meşrebden insanı ile İspirlisi ile Karayazılısı ile Dadaş sıfatını bileklerinin hakkı, yüreklerinin cesareti ile kazanmıştır.

Cumhuriyetimizin ilk asrının Doğu Anadolu’muzdaki lokomotifi Erzurum’u Türkiye Yüzyıl’ında kuzeyden güneye, doğudan batıya, Karadeniz’den Kafkasya’ya tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz. Şu ihtişam her şeyi çok açık net ortaya koyuyor. Sadece bunu istemekle kalmıyor, gereğini de yerine getiriyoruz.”

“BİZ 20 YILDA HER SÖZÜMÜZÜ TUTMUŞ BİR KADROYUZ”

Her devirde bugün de birileri akıllarına geleni söylemeyi siyaset, her kulaklarına üfleneni proje sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vaadimizi yerine getirmiş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde yalan yok. Bizde hakikat var. Bu anlayışla geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza attık.

“DOĞALGAZDA PAZARTESİ YENİ MÜJDE”

Karadeniz’de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak.

Son 20 yılda bu şehre, 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3911 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci bir devlet üniversitesi olarak, Erzurum Teknik Üniversitesi’ni faaliyete geçirdik. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6.5 milyar tutarında kaynak aktardık. 106 adet sağlık tesisi yaptık. 14.444 konut projesini hayata geçirdik.

“ERZURUM’U DÜNYAYA AÇIYORUZ”

Erdoğan, 20 yıllık iktidarları döneminde Erzurum’a yapılan yatırımları tek tek sıraladığı kürsüden, “Biz de Erzurum’un aşığı olarak son 20 yılda toplam 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var. Şu spor tesisleri kış sporları var mıydı? Ama şimdi bunlar var. Üniversitelerimizi ikiye çıkardık ve aynı zamanda üniversite şehri olduk. Bitmedi üniversitenin yanında bir de işte artık Erzurum’u Karadeniz’e bağlıyoruz. Karadeniz’den Erzurum’u dünyaya açıyoruz” diye konuştu.

CHP’Lİ ÖZKAN: SÖYLEYECEK SÖZÜ KALMAYANLAR

1966 yılında Türkiye’nin ilk askeri havaalanlarından olan Erzurum Havaalanı, 1993 yılında uluslararası tarifesiz seferlere açılmıştı. Erzurum Sivil Havaalanı Terminali ise 2 Temmuz 2006 yılından itibaren hizmet veriyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var” şeklindeki sözlerine tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise sosyal medya hesaplarından şu paylaşımda bulundu:

“Söyleyecek sözü kalmayanlar milleti kandırma derdine düştü. Erdoğan 1993’te sivil uçuşa açılan Erzurum Havalimanı’nı kendilerinin açtığını söyledi!”