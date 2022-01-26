Erdoğan’dan İstanbul yorumu: Basiretsizlik

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kar yağışı sonrası yaşananlarla ilgili, "İstanbul'a yakışmayacak görüntüler yaşandı. İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla basiretsizliktir" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI

*Kar yağışını ben doğrusu bir bereket olarak görüyorum. Asla bir felaket olarak telakki etmiyorum. Hep yağmur yağmur diye bekledik.

*Şimdiyse kar yağışı gelince farklı bir yaklaşım ortaya koymaya başladık. Karın sebep olduğu ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli tedbirleri almak elimizde.

“İSTANBUL’A YAKIŞMAYACAK GÖRÜNTÜLER”

*İstanbul’a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Sizler eğer tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruk oluyorsa herhalde bunun sorumlusu, sorumluları vardır.

“TAM ANLAMIYLA BASİRETSİZLİK”

*Gereken yol açma ve tuzlama çalışmalarının yapılmamasından kaynaklandı. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla basiretsizliktir.

*Ne yazık ki daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim elinde İstanbul. Biz, İstanbul’umuzu kaderine terk edemeyiz.

*Çalışmaları koordine etmeleri için İçişleri ve Ulaştırma bakanlarımı İstanbul’a gönderdim. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji ile irtibatlı olarak sorumluluğunda bulunan yollarda gereken önlemleri aldılar. Ben saat 03.00’e kadar işi takip ettim.

*Burada doğru olmayan ifadeler var. Söylemek istemem ama bir yalan söz konusu. İBB kalkıp Cumhurbaşkanlığından veya Plan Bütçe Başkanlığından talepte bulunur, incelemeler yapılır ve gereken karar alınır. Bunların ödeme süreçleri de bellidir. Şehri yönetme kabiliyetleri olamayanlar engelleniyoruz diyor.

*İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine bütçeden ayrılan paylar 2019’dan bu yana iki kat artırılmıştır. AK Parti ve MHP belediyelerindeki artış aynı orandadır.

*Mesele genel bütçeden alınan payın adaletsiz ve haksız dağıtımı değildir. Tam tersine bu konuda adil, hakkaniyetli ve hukuka uygun dağılım söz konusudur.

“BÖYLE KAR, TİPİ OLACAK ERDOĞAN EVDE YATACAK”

*Ülkemizdeki tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluşturur. Nereye ne kadar harcayacaklarına karar verir. Ben de Belediye Başkanlığı yaptım. Böyle kar, tipi olacak Erdoğan evde yatacak. Yok öyle bir şey!

*İş yapmak istiyorsanız kimse sizin önünüzü kesemez. İstanbul’da 2014-1019 döneminde 22 borçlanma dosyası gelmiş, CHP hayır oyu vermiştir. Bunların için tüm metro projeleri vardır. CHP yönetimi ise 50 borçlanma dosyası getirmiş, AK Parti grubu sadece birine hayır oyu vermiştir.

*Burada mesele parti değil kanun, usul meselesidir. Ülkenin ve şehrin kaynaklarını doğru kullanma hassasiyeti meselesidir. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar beceriksizlikleri, kötü yönetimleri sebebiyle belediyeyi borç batağına sokmuştur.

Bunlardan eser ve hizmet beklemek beyhude bir gayrettir. Biz Marmaray’ı yaparken önümüze CHP zihniyeti çıktı. Bu nedenle Marmaray’ı üç dört yıl geç bitirdik. Aynı şey Avrasya Tüneli için geçerli Eser ve hizmet siyasetinin nasıl yapılacağı önemli, o da bizim marifetimiz.

İRAN BORÇ YÜZÜNDEN Mİ GAZI KESTİ?

*Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz. Bizim İran’a borcumuz söz konusu değil. Bu tamamen yalandır. Onlar bir arızadan dolayı işi 10-15 gün erteleme durumu olacağını söylediler.

*En kötü şartlarda ‘en fazla 10 gün olursa bu işi atlatırız’ dedi İran Cumhurbaşkanı. Biz de bir ekip yolladık. Görüşme yapıyorlar. 10-15 gün içerisinde bu doğalgaz akışı yeniden sağlanacak.