Erdoğan: Sosyal medyaya pek olumlu bakmıyorum, Twitter cıvıtır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medyada iftira derseniz iftira var, yalan derseniz yalan var. Hakikatlerin paylaşıldığı veya ulaştırıldığı değil, tam manasıyla olumsuzlukların, yalanın, yanlışın, her türlü fitnenin, fücurun olduğu bir yapı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için yaklaşık 5 yıl sonra gittiği Suudi Arabistan’daki temaslarının ardından yurda döndü.

Ziyaret dönüşünde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elon Musk, bu hafta Twitter’ı satın aldı. Bazı çalışmalar yapacak. Mesela güvenilirliğini artırmak istiyor, platformu daha güvenilir hale getirmek istiyor. Türkiye’nin sosyal medya düzenlemeleriyle biraz benzerlik gösteriyor. Musk ile iletişiminiz ve Türkiye’deki sosyal medya düzenlemeleri hakkında ne söylemek istersiniz?” sorusuna şu cevabı verdi:

YAKLAŞIMIM OLUMLU DEĞİL

“Sosyal medya konusunda doğrusu benim yaklaşımım olumlu değil, sosyal medyaya pek olumlu bakmıyorum. Ama sosyal medyayı bir kenara atmamız da mümkün değil. Onun için de gerekli olanı yapmamız lazım. Bu da nedir? Yasal düzenlemeler… Şu anda biz bu yasal düzenlemeleri yapmak için çalışıyoruz. Bu konuda gereken adımları süratle atacağız.

HER TÜRLÜ FİTNENİN FÜCURUN OLDUĞU BİR YAPI

Şimdi, Elon Musk 44 milyar dolar verdi diye Twitter’daki olumsuzluklar meşrulaşmaz.

Örneğin Trump’ın Twitter ile ilgili mücadelesinde neler yaşandığını gördük. Ben daha önce de söylüyordum ‘Twitter cıvıtır’ diye. Bunun ne olduğunu da zaten yaşıyoruz.

Sosyal medyada iftira derseniz iftira var, yalan derseniz yalan var. Hakikatlerin paylaşıldığı veya ulaştırıldığı değil, tam manasıyla olumsuzlukların, yalanın, yanlışın, her türlü fitnenin, fücurun olduğu bir yapı.

Elon Musk burayı almış olabilir fakat bundan sonraki süreçte de biz birinci derecede ülkemizi düşünmek zorundayız. Şu anda çıkaracağımız yeni yasal düzenlemeyle bu işe bir çekidüzen vermeyi hedefliyoruz. Devlet olarak dezenformasyonla mücadele etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapacağız.”

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