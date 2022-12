Erdoğan ‘Vatandaşı enflasyona ezdirmedik’ dedi ama vatandaş aynı fikirde değil

Asgari ücret 2023 yılında 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Hayat pahalılığıyla mücadele eden dar gelirliler açıklanan rakamdan memnun kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık söylediği 'Vatandaşları enflasyona ezdirmedik' sözünün gerçek olmadığını vurgulayan yurttaşlar, "Nasıl yetecek, nasıl yaşayacak insanlar bu asgari ücretle? Marketlerdeki fiyat artışlarıyla, enflasyon artışıyla, ödenen faturalarla bu para yeter mi insanlara? İnsanların onuru ile alay etmekten başka bir şey değil" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Geçtiğimiz Temmuz’a göre asgari ücret zam oranı yüzde 54,66 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8 bin 506 TL olduğunu duyurdu.

Yeni asgari ücrete siyasilerden ve sendikalardan tepki yağdı. Biz de İstanbul Mecidiyeköy’de yurttaşlara mikrofon uzattık, “Yeni asgari ücret 8 bin 506 lira oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz, yeterli olur mu?” diye sorduk.

Yurttaşlar, hayat pahalılığının bu şekilde artmaya devam etmesi durumunda asgari ücret artışının bir anlam ifade etmeyeceğini, önemli olanın pahalılığı düşürmek olduğunu belirtti. Halk, iktidarın ‘Enflasyona ezdirmedik’ sözünün ise gerçeği yansıtmadığını, enflasyonun altında ezildiklerini söyledi. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“İNSANLARIN ONURU İLE ALAY ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL”

Tuna Anlı: “Marketlerdeki fiyat artışlarıyla, enflasyon artışıyla, insanların ödediği faturalarla bu para yeter mi insanlara? Ev sahibi şimdi kirayı 6 bin lira yapacak, 2 bin 500 lira ile insan nasıl geçinecek? Memlekette insanlar marketlerden tavuk kırıntılarını alıyor tavuk suyuna çorba yapmak için, onu yemek yapıp yiyor, tavuk kıyması yiyor. İnsanları bu kadar sefalete mahkum etmek… Verdikleri asgari ücret insanların onuru ile alay etmekten başka bir şey değildir.”

“YAŞANILASI BİR TÜRKİYE İÇİN GEREKENİ YAPSINLAR”

Enes Küçük: “Bunun iki ayağı var iş verenler ve çalışan bizler olarak. Daha çok olmasını bekliyordum ben, 9 bin lira civarı… 8 bin 500 lira gerçekleri konuşmak gerekirse çok az. 15 bin lira da bence az bir aile için şu anda. Yakın zaman evlenmeyi düşünüyorum, kiralar 12 bin liradan başlıyor. 8 bin 500 tabii ki de az, yetmeyecek ama biz Türkiye olarak alıştık artık bu zorluklara. Adil, yaşanılası bir Türkiye için ne gerekiyorsa onları yapsınlar, çünkü onlar için oy veriyoruz.”

“ÇALIŞANLAR ENFLASYON KARŞISINDA EZİLDİ”

Hüseyin Özensoy: “Yeterli bir miktar olduğunu düşünmüyorum. Tam olarak enflasyon oranında bir artış değil, çalışanlar enflasyon karşısında ezilmiş görünüyor bence. Sonuçta amaç enflasyona ezdirmemekse, enflasyon oranında bir artış yapılmalıydı. En azından TÜİK’in asgari geçim ve yoksulluk sınırları referans alınmalıydı. Çalışanların enflasyona karşı ezdirilmemesi için tedbirler alınması lazım, hem ücret artışı bağlamında hem de enflasyonun kontrol altına alınması bağlamında daha çok çalışılmalı.”

“NASIL YETECEĞİNİ ZANNEDİYORLAR?”

Nilüfer Pekgöz: “Yeterli değil, bir insanın düzgün bir yaşam sürmesini beklersek 9 bin de yetmez şu şartlar altında. Çünkü bir kira 6 binden başlıyor, yukarısı var aşağısı yok. Faturalar deseniz öyle daha yüksek ödeniyor, bir markete gitseniz sadece temel ihtiyaçlarınızı alıp çıksanız bin liradan aşağı çıkamıyorsunuz. Nasıl yeteceğini zannediyorlar? Nasıl yaşayacak bu insanlar? Bu insan bir dinlenip, eşini çocuğunu alıp bir yere gidemeyecek mi? Bundan dolayı ben 8 bin 500 lira olan asgari ücreti hiç adaletli bulmuyorum.”

“BİRAZ İNSANLARI DÜŞÜNSÜNLER”

Yunus Çelik: “Alım gücü ile alakalı olan bir şey bu, ekmek 5 liradan 10 liraya çıkarsa tabii ki de yeterli değil. Alım gücü düştükten sonra insanların hiçbir şey çare olmuyor. 8 bin 500 lira da yetmez 10 bin lira olsa o da yetmeyecek. Yetkililer biraz insanları düşünsünler asgari ücretle bir insan nasıl geçinebilir? Kendilerini insanların yerine koyup düşünsünler.”

“HAYAT PAHALILIĞI BU ŞEKİLDE ARTMAYA DEVAM EDERSE…”

Gökhan Şakrak: “Bugünkü fiyat artışlarına göre yeterli olduğunu düşünmüyorum. Mühim olan zaten paranın mikarı değil, alım gücü. Şu anda maalesef Türk paramız oldukça değer kaybetti diğer para birimleri karşısında. Asgari ücretin şu anda bu artışı yeterli değil. Hayat pahalılığı bu şekilde artmaya devam ederse bu artışın birkaç aydan fazla yeterli olacağını düşünmüyorum.”

“ŞEHİR HAYATINDA ÇOK ZOR”

Hasan Can: “Şehir hayatında çok zor, her şey zamlandı her şey çok değişti, fiyatlar farklılaştı. Yetmez, 10 bin lira olmalıydı. Ben asgari ücretle çalışıyorum, kira versem burada yaşayamam.”

“İNŞALLAH ZAM GELMEZ”

Deniz Çınar: “Şu anda iyi, güzel ama ileride zam olur mu olmaz mı? Orasını bilemem. Fiyat artışları böyle devam ederse çok sıkıntılı, gerçekten çok sıkıntılı. İnşallah zam gelmez.”

“HAYAT PAHALILIĞI OLDUĞU SÜRECE BİR ŞEY FARK ETMEYECEK”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Miktar olarak yüksek ama yaşam şartları, giderler olarak bakarsak yeterli olmayacak. Çünkü İstanbul’da yaşıyoruz, İstanbul’daki ev kiraları çok yüksek. Başka şehirleri çok fazla bilmiyorum ama oralarda da çok arttığını duydum, farklı şehirlerde okuyan arkadaşlarım var ve yeterli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Dikkat edilmesi gereken şey miktar değil, her şey sürekli arttığı için maaş sürekli artsın, hayat pahalı olduğu sürece bir şey fark etmeyecek. 50 bin lira da olsa asgari ücret hayat pahalı ve daha da pahalılaşacak. 100 bin lira da olsa aynısı olacak, yaşam için gerekli olan şeylerin daha ucuz olması gerekiyor. Kira, gıda, fatura…”