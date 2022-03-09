Erdoğan’a ‘Gidiyorlarsa gitsinler’ tepkisi: Adeta cehaletin iktidarını kurmuşlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yurtdışına gitmek zorunda kalan veya özel sektöre geçen hekimler için, "Gidiyorlarsa gitsinler" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Ağbaba, "Adeta cehaletin iktidarını kurmuşlar, yaptıkları tek şey herkesi azarlamak" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle yurt dışına giden veya özel sektöre geçen hekimler için, “gidiyorlarsa gitsinler” ifadelerini kullanmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tepki gösterdi.

“SANIRSINIZ HASTANELERİ BABASININ PARASIYLA YAPMIŞ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorları hedef aldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,

“Ne diyor; '’bu hastaneleri inşa eden biziz, sizleri okutan biziz’ Sanırsınız ki Erdoğan hastaneleri babasının parasıyla yapmış, sanki doktorların maaşını kendi cebinden ödemiş. Bir hakaret, bir aşağılama, bir üstten bakış.

Dünyanın neresinde devletin yaptığı hastaneyle övünen devlet yöneticisi var ya da dünyanın neresinde devletin hazinesinden kendi doktorlarına ödediği maaşla övünen bir devlet yöneticisi var?

Karşımızda aslında hakaret ettiği doktorlara özellikle de psikologlara mutlaka ihtiyacı olan bir yöneticiler topluluğu var.

Ayrıca ne diyor Erdoğan, ‘sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin 9 bin’ Sarayına kapanıp bu ülkenin mevcut gerçeklerinden kendisini soyutladığı için Erdoğan'ın hekimlerimizin ne çalışma koşullarından ne de aldıkları ücretten haberi var.

Ülke de yoksulluk sınırı 16 bin TL'yi bulmuş ama Erdoğan hekimlerimizin aldığı 8 bin- 9 bin TL'den bahsediyor” diye konuştu.

“ÖZLÜK HAKLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEMEYE NE OLDU?”

AKP’li Erdoğan’ın sürekli kendisine bir düşman yaratıp onlarla kavga ettiğini belirten Ağbaba, “Şunu unutmasın ki hekimlerimizin halk sağlığı adına gece gündüz demeden verdiği emekler hiçbir şekilde ödenemez. Erdoğan'a soralım daha birkaç ay önce müjde diye sunduğun sağlık çalışanlarımızın özlük hakları ile ilgili düzenlemeye ne oldu? Önce bunun bir cevabını versin.

Adeta cehaletin iktidarını kurmuşlar, yaptıkları tek şey herkesi azarlamak. Açık ve net söyleyelim gidecek olan hekimlerimiz değil yapılacak ilk seçimle birlikte gidecek olan bu zihniyetin kendisidir” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Erdoğan yaptığı açıklamada, “Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. En çok maliyeti yüksek olan da hangi birimdir? Sağlıktır. Ama şimdi ‘efendim işte az para veriyormuş'. Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin, 9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. E buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlar, gitsinler” demişti.

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