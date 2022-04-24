Erdoğan’ı taklit eden gencin Kılıçdaroğlu’na ziyaret videosu gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ı taklit eden Muhammed Nur Nahya'nın, evinin elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyareti konu alan videosu sosyal medyada ilgi gördü.
Zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği kesildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ı taklit eden Muhammed Nur Nahya da sosyal medya hesabından ‘Bay Kemal’e geçmiş olsun ziyareti’ başlığıyla bir video paylaştı.
Videoda Kılıçdaroğlu’nun evine giderken kaybolduğu görülen Nahya’nın, CHP liderinin evinin yerini sorduğu üç kişiden birinin Suriyeli, birinin Afgan ve birinin ise ülkeyi terk etmek isteyen Türk genci çıkması dikkat çekti.
Sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve beğeni alan video, kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.