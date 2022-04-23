Erdoğan’ın 23 Nisan özel oturumuna katılmaması tartışma yarattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın TBMM'de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumuna katılmayarak İstanbul'da tören yapması tartışma yarattı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin ayrı bir program yapmasını millet iradesine saygısızlık olduğunu söylüyor ve şiddetle kınıyoruz” derken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Bu tavır, kuvvetler ayrılığını hiçe saydığı gibi, Meclis'e ve dahası millete saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

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Devlet erkanı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında Anıtkabir’e gidip çelenk bıraktıktan sonra 1. Meclis’teki törenlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi. Oturuma siyasi parti genel başkanları da katıldı.

ERDOĞAN'IN KATILMAMASI TARTIŞMA YARATTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel oturuma katılmamasına CHP'den tepki gösterildi.

Oturumda söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi, İstanbul'da ayrı bir program yaparak bu saatte millet iradesine saygısızlık yapmaması gerekirdi. Bugün millet iradesinin konuşulduğu bu saatlerde, İstanbul'da cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin ayrı bir program yapmasını millet iradesine saygısızlık olduğunu söylüyor ve şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

ŞENTOP: BİZLERİ DE ALAKADAR EDİYOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, “Sayın Özkoç'un değindiği hususlardan birincisi bizi de alakadar ediyor. Uzun zamandır bayramlarla ilgili bir düzenleme yapılmıştı. 23 Nisan'da Anıtkabir'de yapılan törenlere meclis başkanlığında heyet gidiyor. Diğer bayramlar için ayrı düzenlemeler var. Cumhuriyet Bayramı'nda cumhurbaşkanı öncülüğünde gidiliyor” diye yanıt verdi.

Bunun üzerine Özkoç, “Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek bir cumhurbaşkanı, beni kimse milletimin önünde Atatürk'e saygı duymaktan ve meclise saygı duymaktan men edemez diyerek bu yasayı geri göndermesi gerekiyordu” dedi.

AKP'Lİ TURAN: FİTNE DİYE İFADE EDİLECEK BİR YAKLAŞIM

Tartışmalar üzerine söz alan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan şöyle konuştu:

* Bu bayramda farklı saiklerle, gerekçelerini bildiğimiz yaklaşımlarla, fitne diye ifade edilecek yaklaşımlarda bulunmak doğru değildir. Meclis Başkanı’nın önünde Anıtkabir'e gidildiği, diğer törenlerde sayın cumhurbaşkanı öncülüğüne gidildiği hepimizin bildiği hakikat.

* Her 23 Nisan'da meclis başkanımız başkanlığında vekillerimiz Anıtkabir'e gider. Bunu bilmenize rağmen üzülerek söylüyorum, bugünün ruhuna yakışmayan bir tarzdır bu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında oturup da buraya bağırarak, sokak ağzıyla ifade edilecek lafların söylenmesinin doğru olmadığını düşünüyorum.

“MECLİS OTURUMUNU SABOTE ETMİŞTİR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de tartışmaya şöyle katıldı: “Tayyip Erdoğan, Meclis’in açılışının yıl dönümünde teamüllerin aksine Genel Kurul’a gelmeyip, aynı saate İstanbul’a program koyarak Meclis oturumunu sabote etmiştir. Bu tavır, kuvvetler ayrılığını hiçe saydığı gibi, Meclis’e ve dahası millete saygısızlıktır. “

ERDOĞAN İSTANBUL'DA TÖRENE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katılmıştı.

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