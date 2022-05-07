Erkan Baş: “1 milyon Suriyeli gider, 5 milyon gelir”

İktidarın Suriye politikasını eleştiren Türkiye İşçi Partisi Lideri Erkan Baş, "Sokaktaki garibanı düşman görmek kolay. AKP'nin başımıza açtığı büyük bir belayla karşı karşıyayız. Geri göndereceğiz diyorlar. Seçim öncesi şov yapacaklar. Ne olur ki, bu kafayla 1 milyon Suriyeli gider, 5 milyonu gelir" dedi.

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Suriyeli sığınmacılarla ilgili dikkat çeken tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

Halk Tv yayınında konuşan Baş, “AKP’nin başımıza bela ettiği büyük bir problemle karşı karşıyayız. Burada soğukkanlı, sağduyulu, aklın ve bilimin, dünyada bugüne kadar yaşanmış örnekleri değerlendiren bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir taşla 4-5 kuş vurduğunu belirterek, “Avrupa Birliği’ne karşı pazarlık kozu olarak bunu kullanıyor. Ülke içerisinde işçilerin, emekçilerin bizim, haklarımızı gaspetmek için törpülemek için bu göçmenleri kullanıyor. Suriye’ye dönük bir müdahalede bulunuyor. Ondan sonra da böyle muhalefet unsurları çıkıyor, geri göndereceğiz falan diyor.” diye konuştu.

Erkan Baş özetle şunları söyledi:

* İşte belli, gözüküyor; seçime doğru giderken Adalet ve Kalkınma Partisi şov yapacak. 500 bin, 1 milyon rakamlar konuşulmaya başlandı. Bunları geri gönderecek.

* Ama bu yaklaşım ne olur ki bugün 1 milyon kişiyi geri gönderirsin, aynı politikalara devam edersin yarın 5 milyon insan gelir.

* Bu işin sorumlusu hesap vermeli. Sorumlusu kimse hesabı ondan sormalıyız. Bu işin sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi’dir, saray rejimidir. Ortadoğu’yu bir savaş zeminine dönüştürenlerdir.

“SOKAKTAKİ GARİBANI DÜŞMAN GÖRMEK KOLAY”

* Tezkerelere evet diyenler, göçmen sorununu, mülteci sorununu çözemezler. Bunları tartışmamız lazım. Sokaktaki garibanı düşman olarak görmek kolay.

* Tüm yurttaşlarımıza çağrı yapıyorum. İstila tartışması yapılıyor değil mi… Türkiye’deki Amerikan istilasına karşı çıkmayanlar bu sorunu çözemezler.

* Şunun altını çizmek lazım, 10 yıl önce Suriye’de savaş ilk çıktığında, ilk önce zengin Suriyeliler geldi Türkiye’ye…. İmkanı olan, parası bol olanlar geldi yerleşti… Ondan sonra göçmek zorunda kalan garibanın, fakir fukaranın yoksulun da onların eline düştüğü tabloyla karşı karşıya kaldık.

“GERİ KABUL ANLAŞMASINI İPTAL EDECEĞİZ”

* Mesela zengin Suriyelilere karşı çıkmayanlar… Bakın Rus oligarklar geliyor bu ülkeye… Onların bu ülkeyi sömürmesine karşı çıkmayanlar… Bunları hiç konuşmuyoruz. Oysa ortada bütünlüklü bir dış politika yaklaşımı var. Açık konuşalım Avrupa Birliği’ne geri dönüşüm anlaşması tartışılıyor. Bunu AKP imzaladı. Davutoğlu başbakandı. Çözüm olarak söylüyorum. Biz iktidara geldiğimizde bu geri kabul anlaşmasını iptal edeceğiz.

* Avrupa Birliği’ndeki zenginler, emperyalistler vermişler Türkiye’ye 3 buçuk milyar lira Türkiye’ye, ‘Sen benim göçmen depom olarak kal” demişler. Ondan sonra bize insan hakları dersi veriyorlar. Kendi sınırlarında insanlara her türlü işkenceyi yapıyorlar. Geri göndermeler, bot batırmalar… Türkiye bu insanlar için zorunlu olarak ikamet etme yeri haline getirilmiş ama karşılığında AKP iktidarı 3 buçuk lira para almış.

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