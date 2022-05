Erkan Baş: 20 yıldır en gerici, en yobaz partilerden bir tanesi ülkeyi yönetiyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Eskişehir’de partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Baş, AKP iktidarını eleştirerek, “20 yıldır Türkiye tarihinin gördüğü en gerici, en yobaz, en halk düşmanı, en patron dostu, en tarikat dostu, en ırkçı partilerden bir tanesi bu ülkeyi yönetiyor. Bu kadar kötü bir iktidar 20 yıldır bu ülkenin başındaysa hala, bu hepimizin ortak kabahati” dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Eskişehir'de yaptığı konuşmada, AKP iktidarından 20 yıldır yaptıklarının hesabını fitil fitil soracaklarını söyledi.

“BİZİM ARKAMIZDA CEMAATLER, TARİKATLAR YOK”

Eskişehir'de partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş açılış öncesi açıklamalarda bulundu. Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Doktorlar Caddesi'ndeki açılışa CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Vekili Turgut Doğandor ve vatandaşlar katıldı.

Diğer partiler gibi devletten, hazineden büyük paralar alan bir parti olmadıklarını belirten Baş, “Bizim arkamızda tarikatlar yok. Bizim arkamızda cemaatler yok. Bizim arkamızda patronlar, servet sahipleri yok. İyi ki de yok. O yüzden özgürce konuşuyoruz. Doğru neyse her şartta onu savunabiliyoruz” dedi.

“İKTİDARI HALEN DEVİREMEMİŞ OLMANIN MAHCUBİYETİYLE BURADAYIZ”

Konuşmasında AKP iktidarını eleştiren Baş, muhalefete muhalefet etmek için kurulmadıklarını ve bu memleketi bu saray iktidarından kurtarmak istediklerini söyledi. Baş,

“Saray iktidarına karşı halkın mücadelesini büyütmek için yıllar sonra yeniden siyaset sahnesinde kendisine yer bulmaya çalışan bir partiyiz. Çok net konuşacağım. 20 yıldır Türkiye tarihinin gördüğü en gerici, en yobaz, en halk düşmanı, en patron dostu, en tarikat dostu, en ırkçı partilerden bir tanesi bu ülkeyi yönetiyor.

Biz 20 yıldır bu iğrenç yönetime karşı her gün memleketi bataklıktan bataklığa sürükleyen, her gün bu memleketi karanlıktan karanlığa sürükleyen, her gün bu ülkede milyonlarca insanın yoksullaşmasına, bir avuç para babasının da servetine servet katmasına hizmet etmekten başka hiçbir şey yapamayan bu iktidarı halen devirememiş olmanın mahcubiyetiyle buradayız.

Önümüzdeki dönemde geride kalan 20 yıldır eksik bıraktığımız, hatalı davrandığımız, yanlış yaptığımız ne varsa bunların hepsini ortadan kaldıracağız. 20 yıldır yapmadığımız bir şeyi yaparak bu iktidarı hep birlikte devireceğiz” şeklinde konuştu.

“AKP 20 YILDIR İKTİDARDA İSE ORTAK KABAHATİMİZ”

Eğer emeğiyle, alın teri ile yaşayan bu ülkenin onurlu insanlarının yan yana gelip, omuz omuza vermesi durumunda bu iktidarın yapabileceği hiçbir şey olmadığını vurgulayan Baş şunları söyledi:

“Bu kadar kötü bir iktidar 20 yıldır bu ülkenin başındaysa hala, bu hepimizin ortak kabahati. Bugüne kadar Türkiye'deki alışılmış siyaset tablosunun bir sonucu olarak hep birilerini gelip bizi bu iktidardan kurtarmasını beklediğimiz için halen beklemeye devam ediyoruz. TİP'in kuruluşunun temel felsefesi budur. Bu memlekette bir kurtuluş gerçekleşecekse, bu saray iktidarını yıkacaksak, bu yobaz kararlarına son vereceksek, paranın saltanatı son bulacaksa bunun olmazsa olmazı emekçilerin, yoksulların, gençlerin, kadınların, bizlerin siyasette kendilerine yer açmalarıdır.”

“SADAT'IN KARŞISINDA HALK VAR”

SADAT’ın kurucularından Ersan Ergür’ün, ‘Bu vatanı sandıkta teslim etmeyiz' paylaşımını da gündemine taşıyan Baş, “Bakın buradan açık mesaj vermek istiyorum. Son günlerde ısrarla ve inatla alttan alta bir şeyi bizlere kabul ettirmeye çalışıyorlar. ‘Yok efendim SADAT' varmış, ‘Yok efendim onlar kaybetse de gitmezmiş' falan filan. Onların hiçbirisine prim vermeyiz. Halktan daha güçlü hiçbir şey yok bu ülkede. En güçlü şey halktır. Halk yan yana geldiğinde onun karşısında durabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Bu iktidar o kadar büyük suçlar işledi ki. Koltuğu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapacağını biz biliyoruz. Fakat başka bir şey daha biliyoruz! Onlar gitmeyecek. Biz göndereceğiz, biz yan yana geleceğiz, omuz omuza vereceğiz ve biz göndereceğiz. Giderlerken de arkalarına bakmadan kaçacaklar. Önemli olan bizim bu inadı, bu kararlılığı örgütlü hale getirmemizdir” şeklinde konuştu.

“GEZİ KORKULARI VAR”

AKP iktidarının bugünlerde başlayan paniklerinin olduğunu vurgulayan Baş, “Bakın, Gezi Direnişinin yıldönümüne yaklaşıyoruz. Buradan Gezi'de bu ülkeyi yeniden kurma umutlarımızı ayağa kalktığı günlerde, bu iktidarın ve iktidarın destekçilerinin aramızdan kopartıp aldığı arkadaşlarımızı bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyorum. Onlara bir söz vermiştik. Onlara, ‘Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' demiştik. Şimdi yıllar sonra aynı inatla, aynı kararlılıkla bu mücadeleyi büyüteceğiz. Ne yapıyorlar? Öyle büyük bir Gezi korkuları var ki aramızdan seçtikleri arkadaşlarımızı akla hayale sığmayacak uydur, kaydır gerekçelerle koparttılar ve cezaevine attılar. İşledikleri en ufak suçları olmadığından adımız kadar eminiz. Ne suç işledilerse hepsine ortak olduğumuzu binlerce kez söyledik. Çünkü ortada bir suç yoktu” diye konuştu.

“YENİLGİYE KOŞUYORLAR”

‘Bu iktidar o kadar güçlü ki o kadar pervasız ki istediği her şeyi yapabilir' sözlerini doğru bulmadığını ifade eden Baş, “Bunlar o kadar korkuyorlar ki bunlar kendi tabanlarının bile kaydığını, kaybettiklerini her gün yenilgiye doğru koşar adım gittiklerini o kadar iyi biliyorlar ki. Bu saldırganlıklarının nedeni güçlü olmaları değil. Bu saldırgan olmalarının nedeni korkak olmaları, korktukları için saldırıyorlar. Korktukları için saldırmaya devam edecekler. Ama korkunun ecele faydası yok” dedi.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE DEVAM”

Zamanla yarıştığımız bir döneme girdiklerini ve en fazla 1 yıl vakitlerinin kaldığını sözlerine ekleyen Baş konuşmasında şunları söyledi:

* Bu memleket bu ceberut iktidardan, bu baskıcı otoriter iktidardan kurtulacak.

* Bu saray rejimine son vermek için gün sayıyoruz. Zamanla yarışıyoruz ve en kısa zamanda bu iktidardan kurtulmanın bizim ellerinde olduğunu hiç aklımızdan çıkartmayalım.

* Hep birlikte olduğumuzda bu ülkeye güzel günler çok hızlı bir şekilde gelecek. O zaman kazandığımız akşam yine ‘Bu daha başlangıç, mücadeleye devam' sloganını en gür şekilde atacağız.

* Hiç kimse unutmasın. Bu geride kalan 20 yılda yaptıklarının hesabını fitil fitil sormadan, kaçmak göçmek yok. 20 yıldır bu ülkede, emekçilere karşı, yoksullara karşı, kadınlara karşı, halka karşı işledikleri bütün suçların hesabını soracağız. Hesaplaşacağız, hesaplaşacağız.

