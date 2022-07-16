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Eski Erdek Belediye Başkanı 15 Temmuz paylaşımı için adliyede

Balıkesir’in Erdek ilçesi eski belediye başkanlarından CHP’li Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeni ile gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yayınlanma: 12:32 - 16 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Eski Erdek Belediye Başkanı 15 Temmuz paylaşımı için adliyede

Sabah saatlerinde Erdek Adliyesine getirilen Sarı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım nedeni ile Cumhuriyet savcısına polis ekipleri eşliğinde ifade verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözaltı haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

CHP'li Sarı'nın sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebi ile görsel ve yazılı paylaşımından dolayı “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlardan hakkında yasal işlem başlatıldı” suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.

Sarı şöyle yazmıştı:
“Suçsuz yere masum askerlerin boğazını keserek öldürmeniz mi sizin destanınız yemişim destanınızı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu tweeti alıntılayarak şu paylaşımı yapmıştı: 

“15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve Şehitlerimizi aşağılayan H. S. isimli şahıs Balıkesir Polisimiz tarafından gözaltına alındı.

Şahıs hakkında;
▪️Halkı kin ve düşmanlığa tahrik
▪️Suç ve Suçluyu Övme
▪️Terör Örgütü Propagandası Yapma suçlarından işlem yapılacak”

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