Ev sahibi-kiracı gerilimi artıyor! Kundaklama, darp, saldırı ve sonunda cinayet…

Ekonomik krizin pençesindeki Türkiye'de ev sahibi-kiracı arasındaki tartışmalar şiddet olaylarına dönüştü. Başta İstanbul ve Antalya olmak üzere pek çok ilde son altı ayda kundaklama, saldırı, darp ve cinayet meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Ev kiralarının zirve yapması ve hükümetin artışa yüzde 25 sınır getirmesi, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirmeye devam ediyor.

Son altı ayda kiracısının kapısını baltayla kırandan, boşalttığı evi kundaklayana kadar pek çok şiddet olayı yaşandı. Dün de bir kiracı tartıştığı ev sahibini öldürdü.

İstanbul / Haziran 2002: Kağıthane’de dört katlı bir binanın giriş katında kiracı olan Hamza Çıkrıkçı ile kirayı üç katına çıkarmak isteyen ev sahibi Şenel Tombul arasında tartışma yaşandı. Çıkrıkçı, kontratının devam ettiğini hatırlatarak kirayı artırmayacağını söyledi. Tombul, Çıkrıkçı’dan evi boşaltmasını istedi ve daireyi başkalarına kiralamak için harekete geçti. Ev arayanları daireyi görmeye çağıran Tombul ile Çıkrıkçı arasında sık sık tartışma çıktı. Dün akşam yaşanan tartışma sırasında Hamza Çıkrıkçı tabancasıyla Şenel Tombul’ ateş etti. Göğsüne iki kurşun isabet eden Tombul kaldırıldığı hastanede öldürüldü.

DAİREYİ ATEŞE VERDİ

İstanbul / Haziran 2002: Sultangazi’de bir apartmanın üçüncü katındaki dairenin sahibi Emel A., Tahsin K.’nın oturduğu evin kirasına bin TL’den 2 bin TL’ye çıkartmak istedi. Tahsin K., zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi. Evi boşaltan kiracı gece yarısı boş daireyi kundaklayarak kaçtı.

DÜKKANI BASIP ATEŞ ETTİ

İstanbul / Mayıs 2002: Çekmeköy'de dükkan sahibi Kerim A. kira sözleşmesi devam eden Sezer T.’yi arayarak kirasına yüksek miktarda zam yaptığını söyledi. Taraflar anlaşamayınca aralarında tartışma çıktı. Kerim A. bir saat sonra silahla dükkanı bastı. Kerim A.’nın silahından çıkan kurşunlar yoldan geçen iki kişi ve kiracısına isabet etti.

KİRACISININ KAPISINI BALTAYLA KIRDI

İstanbul / Ocak 2022: Bayrampaşa'da fiyat artışlarını gerekçe göstererek bin 200 TL olan kirayı 4 bin lira isteyen 94 yaşındaki ev sahibi, zammı kabul etmeyen kiracının kapısını oğluyla birlikte baltayla kırdı.

EVİN DUVARLARINI SATIRLA PARÇALADI

Antalya / Ocak 2022: Serik ilçesinde ev kirasını arttıran ev sahibine kızan kiracı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında satırla evin duvarlarını parçalayıp binadaki asansör, güvenlik kameraları ve pencere camlarını kırıp zarar verdi.

YANGIN ÇIKARDI

Antalya / Ocak 2022: Muratpaşa ilçesinde beş katlı bir apartmanda ailesine ait daire bulunan D.S.(25) kirayı almak için kiracının kapısını çaldı. İddiaya göre kira ücretini alamayan genç kadın sinirlendi ve bodrum katında atık maddeleri ateşe verdi. Bina girişi, bodrum kat ve elektrik panolarında maddi hasar meydana geldi.

AVUKATLAR DA SALDIRIYA UĞRUYOR

Gaziantep / Ocak 2002: Dövizdeki artış kadar kira zammı isteyen iş yeri sahibi, yakınlarıyla birlikte kiracısı olan doktorun kliniği önünde dehşet saçtı. Kliniğe zorla girmek isteyen saldırganlar o anları görüntüleyen Avukat Erhan Koca'yı darp etti.

İstanbul / Aralık 2021: Avukat Osman Karakuş, kiracısıyla problem yaşayan komşusunun avukatlığını üstlendi. Kiracıya tahliye davası açan avukat Karakuş, beyzbol sopalı saldırıya uğradı. Kiracı Murat Y. evinin önünde avukat Karakuş’u feci şekilde dövdü, kafasına beyzbol sopasıyla sekiz kez vurdu.

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