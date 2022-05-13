Evini satıp kripto paraya yatırmıştı: Korkunç son

İstanbul'da emlakçılık yapan Eyüp Çobanoğlu, sattığı evinin parasını kripto para borsasında kaybedince bunalıma girdi. 600 bin TL'sini neredeyse sıfırlayan 23 yaşındaki genç, sosyal medya hesabından not bırakarak intihar etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün 17.00 sıralarında Esenyurt ilçesindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, emlak işiyle uğraşan Eyüp Çobanoğlu yaklaşık bir yıl önce kendine ait daireyi satarak kripto para borsasına girdi.

Yaklaşık 600 bin TL’lik yatırım yapan Çobanoğlu için ilk dönemler oldukça kazançlı geçti. Ancak kısa bir süre önce büyük çöküş yaşayan kripto para piyasasında ciddi kayıplar yaşandı.

AİLESİYLE TERS DÜŞTÜ

600 bin TL yatırımını hemen hemen sıfırlayan 23 yaşındaki Eyüp Çobanoğlu, ailesiyle de ters düştü. Büyük bunalıma giren genç, dün akşam üzeri sosyal medya durumuna “En büyük mezar insanın kalbine gömdükleridir” yazılı notu bırakarak intihar etti.

KAFASINA KURŞUN SIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede, baş bölgesine kurşun isabet eden Eyüp Çobanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olayın yaşandığı sitenin ikinci katında bulunan dairede incelemelerde bulundu.

Eyüp Çobanoğlu'nun cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. Olayın yaşandığı yerde mahalle sakini olan Baran Çiftçi, “Kripto paradan dolayı adam zarar etmiş. Dairesini kripto paraya yatırmış. Zarar edince, üzerine ailevi problemler de eklenmiş. Silahla intihar etmiş diye duyduk” dedi.

İlginizi Çekebilir Kripto paralar neden düşüyor? Kripto paralara ne oluyor?

İlginizi Çekebilir Kripto kasırgası piyasayı yıktı: Terra ve Luna nasıl çalışıyor ve neden çakıldı?

İlginizi Çekebilir Bitcoin ve altcoinlerde deprem... Kripto para piyasası çöktü