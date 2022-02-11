Falyalı cinayeti sıcak gelişme! Kıbrıs’tan bir ekip belgelerle geliyor
Kıbrıs'ta aracına düzenlenen silahlı saldırıda şoförüyle birlikte öldürülen otel ve kumarhaneler patronu Halil Falyalı cinayetini araştırmak için bir ekip Kıbrıs'tan Ankara'ya gelecek.
KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) öldürülen Halil Falyalı ve Mustafa Demirtaş cinayetiyle ilgili İstanbul'da gözaltına alınan Söylemezler Çetesi'nin önemli ismi Mustafa Söylemez ve 2 şüphelinin İstanbul Emniyetindeki gözaltı işlemi devam ediyor.
EKİP BELGELERLE GELİYOR
Öte yandan Kıbrıs’tan bir ekibin Ankara'ya geleceği ve soruşturma ile ilgili koordinasyon sağlanacağı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda ortak değerlendirmede bulunacak olan ekibin, soruşturmayla ilgili bazı belge ve delilleri de getireceği öğrenildi.
DNA VE EL SVAP ÖRNEKLERİ DE TÜRKİYE’YE GÖNDERİLECEK
Balistik data incelemelerinin çok yönlü araştırmasının devam ettiği belirtilirken, DNA, El Svap örneklerinin de incelenmek üzere bugün Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.