Fatma Kovan cinayetinde düğümü 7 yaşındaki çocuk çözecek

Denizli’de boşandığı eski eşi tarafından sırtından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 25 yaşındaki Fatma Kovan davası 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme annesi gözleri önünde öldürülen 7 yaşındaki S.O’nun dinlenmesine karar verdi. Fatma Kovan’ın anne ve babası adliye çıkışında yaptığı açıklamada, “O caniye üç yıl evimizde baktık. Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Çal ilçesinde boşandığı eski eşi tarafından öldürülen Fatma Kovan (25) davası sürüyor. Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık O.A. (28) ile Kovan'ın yakınları katıldı. Cinayet sanığı eski koca savunmasında aralarında tartışma çıktığını ve kendisine hakaretler ederek saldırdığını öne sürdü. Kovan'ın avukatları sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını ve indirimden faydalanmamasını istedi.

‘KIZIMI PUSU KURARAK ÖLDÜRDÜ'

Baba Merol Kovan duruşma çıkışı yaptığı açıklamada cinayetin detaylarını paylaştı. Kovan, “Kızım 6 ay önce boşanmıştı. Sanık kızımı çocuğu ve ailesiyle tehdit ediyordu. Torunum S.O.'yu görmek istediğini söyleyip zorlayarak Sazak Köyü'ndeki ailesinin yanına götürdü. Olay günü kızım çocuğunu almaya gitti. Evin içinde kavga etmişler. Saçlarını yolup darp etmiş. Daha sonra ellerini bağlamış. Arkadan 7 el pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Torunum da ailesi de yaşananları gördü. Bu cani az ceza almak için her türlü yalan beyanda bulundu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Biz o çocuğa üç yıl evimizde baktık. Kızıma tuzak kurdu” diye konuştu.

‘ANNESİNİN YOKLUĞUNU ARATMAMAYA ÇALIŞIYORUM'

Fatma Kovan'ın annesi Seval Kovan ise; “Kadın cinayetleri artık son bulsun. Başka annelerin de canları yanmasın. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Torunum bende kalıyor. Zaten ben büyüttüm. Bu caniye de kendi ailesi bakmadı üç yıl ben baktım. İnsan içine çıkardım en sonunda kızımı katletti. Torunum annesini çok özlüyor. Annesini aratmamak için koynumda besliyorum. Torunumu katillerin elinden kurtardım” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUĞUN DİNLENMESİ İLE DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK”

Sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapis istemiyle yargılandığını söyleyen avukat Melike İlknur Yurttürk; “Davaya konu olan olay çocuğun gözleri önünde meydana geldi. Bu nedenle müşterek çocuğun dinlenmesi ile ilgili olarak hazırlık yapılıyor. Çocuğun tanıklık yaparken en az zarara maruz kalmasını, en az travmayla atlatmasını sağlamak adına tedbir alınıyor. Çocuğun dinlenmesi ile bütün gerçekler ortaya çıkacaktır. Mahkemenin en adaletli kararı vereceğine inancım tam” diye konuştu. Duruşma 24 Mayıs tarihine ertelendi.

‘NELER YAŞANMIŞTI?'

Olay geçtiğimiz yıl 6 Mart günü meydana gelmişti. 6 ay önce boşandığı eşinden çocuğunu geri almak için Çal'a bağlı Sazak Köyü'ne giden Fatma Kovan burada eski eşi O.A. tarafından pompalı tüfekle sırtından vurularak öldürüldü. Cinayetin ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesinden sonra işlendiği öne sürülmüştü. Olayın ardından kaçan O.A. bir gün sonra Kütahya'da jandarma tarafından yakalanmıştı.