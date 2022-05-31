Festival düzenleyen üniversite hedef gösterildi

Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından kentte 'Fırat Fest' etkinliği gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katıldığı festival, aralarında Ensar, Hayrat gibi AKP’ye yakın olduğu ileri sürülen vakıflar tarafından 'uygunsuz eğlence görüntüleri' olduğu iddia edilerek hedef gösterildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Fırat Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ve 20 gün boyunca çeşitli etkinliklerin içerisinde olduğu Fırat Fest kapsamında Elazığ’da ilk kez Color Fest etkinliği düzenlendi. Dünyanın en renkli festivali olarak bilinen ‘Color Fest’ etkinliğini düzenleyen üniversite, Eğitime Destek Platformu isimli kuruluş tarafından hedef gösterildi.

“BATI ÖZENTİSİ EĞLENCE TARZI”

Eğitime Destek Platformu isimli oluşumun Fırat Üniversitesi'nin kentte düzenlendiği Color Fest etkinliğine karşı yapmış olduğu açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

– İlimizin gözbebeği ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Fırat Üniversitesi de festival adı altında gerçekleştirilen şenliklerde yaşanan istenmeyen görüntüler herkes gibi bizleri de müteessir etmiştir.

– Üniversitemizin bilim ve teknoloji üretimi ile gündeme gelmesi gereken ismi maalesef tarihimizde ve kültürümüzde yeri olmayan uygunsuz eğlence görüntüleri ve batı özentisi eğlence tarzı ile gündeme gelmesi şehrimize ve üniversitemize yakışmamıştır.

– Ne tarihimizde, ne dinimizde ne de geleneklerimizde böyle bir eğlence tarzı yoktur. Konunun üniversite yönetimi tarafından ivedilikle değerlendirileceği ve sorumluluğu olan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağına olan inancımız tamdır.

EĞİTİM-SEN’DEN AÇIKLAMAYA TEPKİ

Eğitime Destek Platformu’nun Color Fest etkinliğiyle ilgili yapmış olduğu açıklamanın kutuplaştırıcı bir dil olduğunu belirten Eğitim-Sen Elazığ il temsilcisi Musa Doğan, şunları söyledi:

– Fırat Üniversitesi tarafından ilimizde yapılan Color Fest etkinliğinde AKP’ye yakın olan vakıflar ve sendikanın yapmış oldukları ortak açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bu açıklama insanların yaşam tarzına müdahale ve bir hedef göstermedir. Siyasi güdümlü vakıf, dernek ve sendikaların bu gibi açıklamaları ileri ki günlerde yapılacak bir şenlik, konser gibi etkinliklerin yaşanabilecek olumsuzluklarında önünü açmaktadır. Festival, konser ve şölenlere dahi tahammülü olmayan zihniyete gençlerimiz teslim olmaz.

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