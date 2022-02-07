Fidel Castro, Atatürk’e hayranlığını böyle anlatmış: Öldükten sonra ülkesini yöneten tek lider

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 1997’de Küba’ya gitti. Havana’da Castro ile görüştü. Küba lideri, Atatürk için, “O bir yıldızdı, kaydı ve ülkenize düştü” dedi.

Veli TOPRAK

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Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Vecdet Öz, Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırı sonrası SÖZCÜ'ye konuştu. Öz, Atatürk'e tüm ülkeler hayran olmasına rağmen ‘düşmanlarının' bağrımızda yaşadığını söyledi. “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür ve yaşanan tüm felaketlerin nedeni de budur” dedi. Hak, hukuk ve adaletin yeniden tesis edileceğini belirten Öz, “20 yılın hesabı tek tek sorulacaktır.” diye konuştu. Ardından 12 Mart 1997'de Küba'da Devlet Başkanı Fidel Castro ile yaptığı özel görüşmeyi anlattı.

‘HEP ÖRNEK ALDIM'

Öz, 25 yıl önce Castro ile yaşadığı tarihi anıyı şöyle paylaştı: “Tarih: 12 Mart 1997. Yer: Küba/Havana. Devlet Başkanı Fidel Castro'nun misafiriyiz. Bizlere tahsis ettiği özel malikanesinde uzun süre konakladıktan ve kendisiyle önemli istişarelerde bulunduktan sonra nihayet vedalaşmak üzere makamına gittik ve ayrılık sohbetimizi yaptık. Sohbet esnasında söz Atatürk'e geldi. Biran durakladı, duygulandı ve gözleri buğulandı. İşte o an ağzından o gurur verici tarihi sözler dökülüverdi. ‘Atatürk bir yıldızdı, kaydı ve tesadüfen ülkenize düştü. Bu yüzden çok şanslısınız. Yıllarca onu örnek almaya çalıştım maalesef çeyreği kadar olamadım. Meğerse ne zor şeymiş Atatürk olabilmek. Sakın unutmayın, o ölümünden sonra bile ülkesini yönetebilen tek liderdir. Ne üzücüdür ki Atatürk'ün yarattığı imkanlarla hür bir yaşam sürmesine rağmen halen onun önemini kavrayamamış bilinçsiz bir halk kitlesi var.' Ayrılırken bu duygu seli içinde kollarımdan tuttu, hüzünlü ifadeyle bir müddet yüzüme baktı, sarıldı ve buruk bir şekilde ayrıldık. O an Atatürkçü olmanın ve böylesi büyük bir Atatürkçü'ye sarılmanın tarihi onurunu yaşadım.”

SEÇİLME UMUTLARI SÖNMÜŞ!

Adalet Partisi lideri Öz, Samsun'da Atatürk Anıtına yapılan saldırıyı kınadı. İktidarı şöyle hedef aldı: “19 Mayıs şehri Samsun'da anıta yapılan menfur saldırı şunu göstermiştir ki, ‘keşke Yunan kazansaydı' diyen zihniyet ve siyasi temsilcileri artık zor durumdadır. Anlaşılan o ki deniz bitmiş kum görünmüştür. Tekrar seçilme umutları bir bir sönmüştür. Sıra ülkede mücbir bir durum yaratıp seçimleri askıya almaya gelmiştir. Milli hassasiyetlere saldırma, toplumun sinir uçlarıyla oynama ve provokasyonlarla milleti sokağa dökme çabaları bu yüzdendir. Ancak şu bilinsin ki millet bu ucuz oyuna asla gelmeyecektir. Yıllardır sabrettiği gibi bir yıl daha sabredecek ve olanların hesabını sandıkta kesecektir. Şundan hiç kimsenin en küçük endişesi olmasın ki yeniden tesis edilecek hak, hukuk ve adalet düzeniyle 20 yılın hesabı tek tek sorulacaktır. Her kim ihanet ve irtikâpa bulaşmışsa yaptıkları yanlarına kâr kalmayacaktır.”