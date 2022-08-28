Firari Galip Öztürk’ün oteli yağmalandı

Cinayette azmettirmekten ceza alınca Gürcistan'a kaçan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'ün İstanbul'da işlettiği otel yağmalandı.

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Riva'daki Legend Otel hırsızlar ve tinercilerin hedefi haline geldi. Özelleştirme Başkanlığına bağlı ait iki parselde biri 17 bin 687, diğeri 16 bin 625 bin metrekare büyüklüğe sahip bölgenin en büyük arazisinin üzerinde bulunan 186 odalı Legend Otel’i 2009 yılından bu yana Metro Turizmin sahibi Galip Öztürk işletiyordu. Metro'dan önce de otel Milli Takım'ın oteli olarak hizmet verdi.

Mal sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) otel ve araziyi satmak için ihale açtı. Bedeli 71 milyon TL olarak belirlenen otelin ihalesi sonuçlanmadı. 2017 yılından beri mahkemelik olan efsane otel hırsızların tinercilerin hedefi haline geldi.

Otelde ne varsa talan eden şahıslar oteli adeta harabeye çevirdi. Otelde bir güvenlik sorunu yaşanırken odalarda kimliği belirsiz kişiler ateş yakarak konaklıyor. Öte yandan atıl bir hale gelen hayalet otel havadan görüntülendi.

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