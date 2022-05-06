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Genç kadının görüntülerini çeken Pakistanlı yakalandı

İstanbul’da genç bir kadının görüntülerini gizlice çekerek sosyal medyada yayınlayan Pakistanlı şüpheli gözaltına alındı.

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Polisi harekete geçiren olay, sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımıyla ortaya çıktı. Pakistanlı bir kişinin sosyal medya hesabında, kadınların gizlice çekilen görüntülerini paylaştığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

BAĞCILAR’DA GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada tepki çeken olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda görüntüleri paylaşan kişinin Pakistan uyruklu A.R. (33) olduğunu belirledi. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde kaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüpheli hakkında “Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kayıt Altına Alınması ve Hukuka Aykırı Yayınlanması” suçundan adli işlem başlatıldı.

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