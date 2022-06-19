‘Gençlik Müdürlüğü’ne AKP’li başkanın eşi atandı

CHP’li Akbulut, “Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne AKP’li Mengi’nin eşi atandı” dedi ve ekledi: Bir de etikten, ranttan bahsederler, uta-nıyoruz

İsmail AKIN

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CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne AKP Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin eşinin atandığını söyledi. Akbulut, il binasında düzenlediği basın toplantıda;

“Buraya ataması yapılan, her fırsatta etikten, ranttan bahseden AKP İl Başkanı Volkan Mengi'nin eşidir. Konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” dedi. AKP'lileri zamlardan vatandaşın etkilenmediğini savunmakla eleştiren Akbulut, şöyle devam etti: “Saltanatlarının yıkılmasını, keyiflerinin bozulmasını istemiyorlar. Arkadaşlar öte yandan bu müdürlüğe asaleten bir görevlendirme yapmışlar. Buraya ismini yazmaya, fotoğrafını koymaya utanmışlar ama ne yazık ki bu atamayı yapmaya utanmamışlar. Çünkü bu müdürlüğe ataması yapılan kişi her fırsatta etikten bahseden, ranttan bahseden AKP'nin Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin eşidir. Siyaseti kendimiz için yapmayan CHP'liler; hak eden hak ettiği koltuğa otursun diye, gençlerimizin önü açılsın diye, memurlarımız hak ettiği yerlere sınavları geçtiği taktirde gelsinler diye mücadele ediyoruz.”