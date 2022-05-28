Gezi tutuklusu Mine Özerden, babasının cenazesine katıldı

Gezi Davası'nda tutuklanıp cezaevine konulan Mine Özerden'in babası Ahmet Yalkın Özerden hayatını kaybetti. Özerden, bugün düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Mine Özerden, babasının cenazesine jandarmalar eşliğinde getirildi. Cenazeye, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileğini iletti.

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Gezi Davası’nda tutuklanarak cezaevine konulan Mine Özerden’in babası Ahmet Yalkın Özerden dün hayatını kaybetti. Özerden’in uzun bir süredir kanserle mücadele ettiği öğrenildi.

JANDARMALAR EŞLİĞİNDE TABUTUN BAŞINA GİTTİ

68 kuşağının ünlü simalarından Özerden için bugün Erenköy Galip Paşa Camiinde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Mine Özerden ile aynı davada tutuklanan Çiğdem Mater Utku’nun annesi Nadire Mater, Mücella Yapıcı’nı kızı Cansu Yapıcı da katıldı. Törene cezaevinden izinli olarak katılan Mine Özerden, jandarmalar eşliğinde tabutun başına ve mezarlığa götürüldü.

Yalkın Özerden’in cenazesine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile birlikte katıldı. Kaftancıoğlu aileye CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başsağlığı dileklerini iletti. Özerden düzenlenen törenin ardından Üsküdar’da bulunan Bülbüldere Mezarlığı’na defnedildi.

KAFTANCIOĞLU SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Törenin ardından sosyal medyadan cenaze fotoğrafı ve “Azkaldı” etiketiyle bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Geçtim suç işlemeyi, tahmin ediyorum hayatında trafik kural ihlali bile yapmamış olan Mine Özerdem'in babasıyla vedalaşması… Başka sözüm yok! Kötülüğünüzde boğulmanıza” ifadelerini kullandı.

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