‘Gölümüz kurtulsun’ diyen muhtar hakkında göl arazisini işgalden işlem

Manisa'da kuruyan Marmara Gölü'nün eski haline getirilmesi için sürekli demeç verip, su basılması çağrısı yapan Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu'nun, 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürerek işgal ettiği tespit edildi. Selvioğlu hakkında tutanak tutularak adli ve idari işlem başlatıldı.

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Manisa’nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescilli, ‘kuş cenneti’ diye de bilinen Marmara Gölü, kuraklık nedeniyle geçen yıl ağustos ayında kurudu.

7 mahallede 2 bin vatandaşın geçimini sağladığı gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti.

Göçmen kuşların terk ettiği gölün zemininde derin yarıklar oluştu, işgaller arttı. Bazı çiftçilerin usulsüz şekilde tarıma açtığı gölün kuruyan alanlarındaki sazlıklar yakılarak traktörle sürüldü.

Göl alanında işgallerin tespiti için çalışma yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dron ile bölgeyi taradı.

Manisa Valiliği, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nce kuruyan alanları işgal ettikleri belirlenen 21 kişiye cezai yaptırım uygularken, 23 hayvan damı da yıkıldı. 21 kişiye toplam 2 milyon 420 bin 779 TL idari para cezası kesildi.

Salihli ilçesi Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu’nun da göl arazini işgal ettiği tespit edildi.

Kuruyan gölün eski haline getirilmesi konusunda daha önce birçok kez demeç vererek, su basılması çağrısında bulunan Muhtar Selvioğlu hakkında, dün 15 dönüm göl alanını tarım amaçlı sürüp işgal etmekten, Devlet Su İşleri ve Doğa Koruma ve Milli Park Şefliğine gönderilmek üzere tutanak tutuldu.

Ayrıca muhtar hakkında başlatılan adli ve idari işlemlerin sürdüğü bildirildi.

MUHTARDAN AÇIKLAMA

Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu, yazılı açıklama yaptı. Muhtar Selvioğlu, kendisinin göl havzasında izinsiz tarım faaliyeti yapma gibi bir durumunun kesinlikle söz konusu olmadığını ileri sürdü. Amaçlarının gölün kuruması nedeniyle balıkçılık yapmayan iki kardeşin tarım yaparak gelir elde etmelerini sağlamak olduğunu belirten Muhtar Selvioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Mahalle muhtarı olarak, bu gölümüzün yaşaması için verdiğim mücadele ortadadır. Bu konuyla ilgili olarak yüzlerce kez açıklama yaptık. Gölümüzün kurtarılmasını sağlamak için defalarca haberler yapıldı, Türkiye’de ciddi bir kamuoyu oluştu. Bunun sonucunda da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gölümüzün su ihtiyacını karşılamak üzere bir proje hazırlandı.

* Hal böyleyken şahsımın böyle bir konuda gündeme getirilmesi beni derinden yaraladı. Tüm mahalle sakinlerimiz bilir. Mahallemizde bir barakada yaşayan ve geçimlerini balıkçılıkla sağlamaya çalışan Ahmet ve Hayrullah Çetin kardeşler var.

* Amacımız bu bölgede bu iki kardeşin tarım yaparak gelir elde etmelerini ve daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamaktı. İyi niyetle yola çıktığımız bir düşünce sonucunda bu şekilde gündeme gelmiş olmamız bizleri üzdü. DHA

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