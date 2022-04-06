Görev verilmeyen Yavuz Ağıralioğlu’ndan yeni açıklama

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinde yaşanan son divan değişikliği sonrası konuştu. Kendisine görev verilmeyen Ağıralioğlu dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Geçen hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nda kapsamlı bir değişikliğe giderek yapılanmayı yeniden oluşturmuştu. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu'na yeni görev verilmemişti.

GENEL BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİM

Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan Yavuz Ağıralioğlu, şunları söyledi:

“Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim.”

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