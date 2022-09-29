DSİ, çatlayan Melen Barajı’nda kusur tespitini 10 yıldır yapmadı

Sayıştay denetçileri, zemininde açılmalar olması nedeniyle su tutamayan Melen Barajı için DSİ’nin barajı yapan firmaların kusurlarının mahkeme kararıyla tespiti ve güçlendirme bedelinin yükleniciden tahsil edilmesi için hiçbir işlem yapmadığını ortaya çıkardı. Melen Barajı’nın sadece inşaat işleri için 10 yılda toplam 897 milyon liralık 3 ihale düzenlendi. 2016 yılında açılacağı duyurulan baraj hala bitmedi.

Özlem GÜVEMLİ

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılına ilişkin Sayıştay Denetim Raporu'nda yapımı yılan hikayesine dönen, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı ile ilgili dikkat çeken tespitler yapıldı. Raporda, baraj zemininde açılmalar olması nedeniyle ödenen güçlendirme bedelinin yükleniciden tahsil edilmesi için hiçbir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

10 YILDA 3 İHALE YAPILDI

Raporda, DSİ tarafından 2012 yılında ihale edilen ve işin tamamlanamaması üzerine 2016 yılında ikmal (tamamlama) ihalesi yapılan Melen Barajı işinde; barajın tamamlanmasının ardından su tutmadığının tespiti üzerine 2020 yılında “Baraj Güçlendirme” ihalesi yapıldığı anlatıldı. Ancak baraj imalatındaki sorunun Melen Barajı inşaatını ve ikmal inşaatını yapan firmaların kusurundan kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespiti ve kusurlu bulunmaları halinde güçlendirme kapsamında yapılacak imalat bedellerinin bu yüklenicilerden tahsil edilebilmesi için tespit ve alacak davası açılmadığı belirledi.

KUSUR TEPSİTİ İÇİN HİÇBİR İŞLEM YAPILMADI

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre yapılan imalatla ilgili yüklenici firmadan kaynaklanan bir kusur var ise bu kusurun idare tarafından mahkeme yoluyla tespit ettirilmesi ve güçlendirme ihalesi kapsamında yapılan harcamaların yükleniciye tazmin ettirilmesi işlemlerinin başlatılmasının gerektiği vurgulandı.

Raporda “Ancak idare tarafından şu ana kadar bu yönde bir işlem tesis edilmediği görülmektedir” denildi. DSİ tarafından baraj zeminindeki problemin tespiti için yabancı menşeili bir danışmanlık firmasından hizmet satın alındığı ve firmanın raporunda “Hem baraj temelinde çok düşük deformasyon modüllerinin sıklığı hem de düzensiz dağılmış çok düşük ve nispeten daha yüksek modüller arasındaki keskin kontrastlar dikkate alınarak, mevcut durumundaki test edilen kaya kütlesi bir baraj temeli için elverişsiz olarak muhakeme edilmelidir. Temel kayasının jeoteknik özelliklerine ilave olarak sığ perde derinliği ve sol kıyı vadi kanadının elverişsiz topografyası da kritik olarak dikkate alınmaktadır” denildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Melen Barajı inşaatı için ilk olarak 2012 yılında 213 milyon 850 bin TL'lik ihale sözleşmesi imzalandı. İhaleyi Ece Tur Ece Turizm İnşaat ve Yöntaş İnşaat ortaklığı kazandı. İkmal yani tamamlama ihalesi 2016 yılında yapıldı ve ilk ihaleyi alan şirketlerden biri olan Ece Tur Ece Turizm İnşaat Şirketi 271 milyon 548 bin 850 TL'ye bu ihaleyi de aldı.

Baraj gövdesindeki çatlaklar nedeniyle su tutulamadığı için 2020 yılında düzenlenen güçlendirme ihalesi de 412 milyon 151 bin TL bedel ile Everest Madencilik şirketine gitti. Şirket, inşaat işine ICC Grup İnşaat Ticaret Limited Şirketi'ni ortak ederek birlikte çalışmaya başladı. Ancak şirket yetkilileri ihale kapsamında bazı projeleri uluslararası standartlara uygun olmadığı için yeniden hazırladı.

Değişiklikler, yeni fiyat tablosunu ortaya çıkardı. Şirket, DSİ ile beklenmeyen fiyat artışları konusunda anlaşamayınca tasfiye kararı aldı. DSİ tasfiye talebini kabul etti ve 8 Temmuz 2022'de çalışmalar durdu. 2016 yılında açılacağı duyurulan ve bugüne dek sadece inşaatı için 897 milyon lira harcanan baraj hala tamamlanamadı.

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