Hafta sonunun ardından yaz geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun iç kesimlerinde 3 gün daha yağışlı günler yaşanacak. Yüksek kesimlerde yer yer kar olarak görülecek yağışlar hafta sonundan itibaren yerini güneşe bırakacak. Hava sıcaklıkları 20 dereceye yaklaşacak.

Sozcu.com.tr

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Mart ayının son haftasına girerken Türkiye bahar günlerini yeni yeni hissetmeye başlayacak. Soğuk geçen mart ayının ardından hafta sonundan itibaren hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. Kıyı şehirlerimizde sıcaklık değerleri 20 derecelere yaklaşırken, yağışlar etkisini kaybedecek.

YAĞIŞLAR BİRKAÇ GÜN DAHA ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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