Hakimlik savcılık sınavı sonuçları açıklandı! Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları sorgulama ekranı…

26 – 27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) sonuçları bugün itibariyle ÖSYM tarafından açıklandı. Hakimlik savcılık sınavı sonuçları için adaylar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

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Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, Hakimlik savcılık sınav sonuçlarına ÖSYM sonuç sorgulama sayfası aracılığıyla ulaşabiliyor. Adalet Bakanlığı, 2022 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara 1200 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 150 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı, 150 idari yargı hâkim adayı alımı yapacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SONUÇLARI

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI BAŞARI PUANI KAÇ?

Adayların, oturuma ait cevap kâğıdında sorulara karşılık gelen cevap seçeneklerinin hiçbirini işaretlememiş olmaları durumunda ilgili oturumdaki test veya testlerden 0 (sıfır) standart puan aldıkları kabul edilir.

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1200) iki katı fazlası olan 3600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3600’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 450 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 450’ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (150) iki katı fazlası olan 450 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 450 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 450’ye ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI CEVAP KAĞITI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

SINAV KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

26-27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanan 2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat) ve 2022 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Aralık 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması ile elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.