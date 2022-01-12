Halk tepki gösterdi ÇED toplantısı yapılamadı

Hatay'da açılması planlanan krom ocağı için ÇED toplantısı, mahalle sakinlerinin itirazı üzerine yapılmadı. Yetkililer, "Halkın yoğun tepkisi üzerine toplantı yapılamamıştır" şeklinde tutanak tuttu.

Can ÇAPAR

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde açılması planlanan krom ocağı için ÇED halkın katılım toplantısı, mahalle sakinleri ve doğaseverlerin itirazıyla gerçekleşmedi.

Arsuz ilçesine bağlı Höyük Köyü’nde madene karşı çıkan köylü kadınlar, çocuklar, her yaş grubundan mahalleli ve doğasever, bin 820 hektarlık alanı kaplayacak ve 5 bin kişiyi etkileyecek krom ocağı sahasına izin vermemek için toplantının yapılacağı yerde toplandı. Sloganlar ve ellerindeki afişlerle ocağa hayır diyen vatandaşlar, toplantıyı yaptırmadı. Yetkililer, “Halkın yoğun tepkisi üzerine toplantı yapılamamıştır” ifadeleriyle dilekçe tuttu.

YAPILMAYAN TOPLANTININ DA TUTANAĞINI YAZMAK İSTEDİLER

Mahalle sakinleri maden ocağına ve ÇED toplantısına tepki gösterirken şirket ve bakanlık yetkilileri, yarın da yapılması planlanan toplantının tutanağını da yazmak istedi. Ancak doğaseverler yapılmayan toplantının tutanağının yazımına da karşı çıkınca ikinci tutanak tutulmadı ve tutanaklar birleştirilmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Nermin Yıldırım Kara, yaşananları;

“İki toplantının tutanağını birleştirmeye çalıştılar. Valilik makamına böyle bir bilgi verildiğini ifade ettiler. Tutanağa biz bunu şerh düşürmek istediğimizde böyle bir konunun olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla yarınki toplantı için yeniden gelecekler. Biz de burada olacağız, aynı şekilde ‘toplantı açılmamış yapılmamıştır' ibaresi ile diğer tutanak tutulacak” ifadeleriyle anlattı.

MADEN ŞİRKETLERİNE MESAJ: DOĞADAN ELİNİZİ ÇEKİN

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay ve HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'un da katıldığı toplantının arından konuşan Yıldırım Kara, maden şirketlerine seslenerek;

“Dün Akçay'da, Akarca'da, Dörtyol'da, bugün Höyük'te… 2018'den bu yana Amanoslar'da maden arama ve taş ocaklarıyla ilgili olan problem bütün vahametiyle sürüyor. Hüyük halkı örgütlü mücadelesine bir halka daha ekledi. ÇED toplantısını yaptırılmadı.

Halkın kararlı mücadelesi sürüyor. Maden şirketleri ve taş ocakları şunu bilsinler ki; halk toprağına, suyuna, havasına asla müdahale ettirmek istemiyor. Kendi yaşam alanlarına sahip çıkıyor. Artık doğadan elinizi çekin” dedi.

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