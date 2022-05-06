Havalimanında, küçük suya 30 TL veren vatandaş isyan etti

Havalimanında bir küçük suya 30 TL ödeyen vatandaş, isyanını sosyal medyadan paylaştı.

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E.İ. 28.04.2022 tarihinde Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 No'lu Terminalinde bir tanesi için 30 TL ödeyerek aldığı küçük suyun kasa fişini sosyal medya hesabından paylaştı.

0081 numaralı fişte, bir küçük su için kesilen fişte yüzde 8 oranında 2.22 TL'lik KDV ile birlikte toplam 30 TL ödendiği görüldü.

Paylaşım sonrası, sosyal medya kullanıcıları tarafından, bir küçük su için ödenen 30 TL fiyatın fahişliği konusunda yorumlar yapıldı.