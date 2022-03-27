Hayali tarım projesi skandalı Meclis’te, ‘Sudan kimin eseri?’

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray, Sudan’daki hayali tarım projesi skandalını Meclis'e taşıdı. Çıray, 2015’te Türkiye ve Sudan arasında imzalanan tarım anlaşmasını ve kurulan şirketin 7 yıldır hiçbir faaliyet göstermemiş olmasına rağmen yönetim kurulu üyelerine büyük meblağlarda para ödendiğini belirterek, "Sudan Projesi kimin eseri?" diye sordu

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Sudan'daki hayali tarım projesi skandalını Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray, basına da yansıyan haberleri cevaplaması için bir soru önergesi ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye sordu.

Çıray, Sudan'da tarım yapmak amacıyla 2015 senesinde Türkiye ve Sudan arasında imzalanan anlaşma ile kurulan Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin 2020 raporunun tüm gerçekleri ortaya çıkardığını ve tam bir skandal olduğunu söyledi.

HAYALİ SUDAN TARIM PROJESİNİN YÖNETİCİLERİNE 416 BİN TL ÖDENMİŞ

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM'in yüzde 80, Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın ise yüzde 20 ile katıldığı bu şirketin bütçesinin 66,5 milyon TL olduğunu belirten Çıray şunları söyledi:

“Şirketin 2020 itibariyle personel sayısı 1 kişi. Bu kişi de odacı olarak görünüyor. Yani şirketin personeli yok ancak Sudan'da şubesi var.

Dahası, şirketin bir başkanı ve 6 yönetim kurulu üyesi görünüyor ve bu kişilere 2020 dönemi için “huzur hakkı ve ikramiye” adı altında 416 bin 695 TL ödeme yapılmış. 7 yıldır hiçbir faaliyet göstermemiş olan şirketin yöneticileri hangi risklerle karşılaştılar da huzur hakkı ve ikramiye aldılar?

Ormanlarımız yanarken yangın söndürme uçağı bulamayan bakanlık, Sudan'da tarım yapacağız diyerek her türlü imkanı bulabilmiş anlaşılan.”

SUDAN PROJESİNİN ALTINDA YATAN NE?

Şirketin, 2018 ve 2019 raporlarında Sudan'ın anlaşma kapsamında 780 bin 500 hektarlık araziyi tahsis etmesi durumunda sözde yatırımlara başlanacağının açıklandığını belirten Çıray, söz konusu raporda Türkiye'ye 1 hektar bile tahsis edilmediğini söyledi.

Tarım eski bakanı Pakdemirli'nin 2019'da “Sudan ile ilgili projenin iç güvenlik nedeniyle askıya alındığı” açıklamasını hatırlatan Çıray, bölgede yıllardır süren iç savaşın projenin başlatılmaması için geçerli ve büyük bir tehdit unsuru olduğunu ancak bile bile bu projeye başlamanın altında başka nedenlerin yattığını ve bunların da gün yüzüne çıktığını söyledi.

“ÇİFTÇİMİZİN AHI ERDOĞAN’I TUTACAK”

“Bu ucube sistemde yeni anayasada da yeri olmayan sözde Cumhurbaşkanlığı kabinesi adeta yolsuzluk kabinesine dönüştü” diyen Çıray, dezenfektan skandalında görevden alınan bakanın hiçbir ceza almadan hayatına devam ettiğini hatırlattı ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Borçlarını yine borçlanarak kapatmaya çalışan tarım üreticilerimizin bugünkü toplam borcu 230 milyar lirayı aşmış durumda. Gübre, mazot, yem, tohum ve zirai ilaçlara gelen zamlar da her geçen gün katlanıyor.

Bu şartlar altında üretim yapmaya çalışan çiftçilerimize bir çözüm üretilmezken Sudan'da neyin tarımı yapılacak? Türkiye'de arazi mi bitti? Bu hayali projeye harcanan haksız her kuruşta, ülkemizde adeta kan ağlayan binlerce çiftçimizin ahı var!

Sayın Erdoğan'ın kendi ülkesinde vaziyet bu kadar kötüyken Afrika'ya medeniyet getirme hayali aynı Suriye'ye demokrasi getirme hayali gibi hamasetten ve vergilerimizle yandaşı zengin etmekten başka bir şey değil.

Vatandaşlarımız ilk seçimlerde ödedikleri vergilerin hesabını sandıkta soracak, iktidara geldiğimizde biz de İYİ Parti olarak tüm bu yolsuzluklarda sorumluların hukuk önünde hesap vermeleri için yüce Türk yargısının önünü açacağız.”

“SUDAN PROJESİ KİMİN ESERİ?!”

Çıray’ın Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şu şekilde:

1- Hiçbir tarımsal faaliyet gerçekleştirmemiş bu şirketin yönetim kurulu üyelerine 416 bin 695 TL “huzur hakkı ve ikramiye” ödemesi yapıldığı doğru mudur? Bu parayı aldıkları ortaya çıkan kişiler kimlerdir?

2- Sudan'da ödeme yapılan başka kişiler de var mıdır? Var ise bu kişiler kimlerdir ve ne kadar ödeme yapılmıştır?

3- Söz konusu arazi/tarım projesini kim ya da kimler başlatmıştır ve bu proje kapsamında bu zamana kadar Sudan'a toplam ne kadar ödenmiştir?

4- 780 bin 500 hektarlık arazi hangi parametrelere göre belirlenmiştir? Sudan belirlenen bu araziden Türkiye'ye neden 1 hektar bile vermemiştir?

5- Söz konusu 780 bin 500 hektarlık arazi tek bir araziden mi oluşmaktadır yoksa birden fazla arazinin toplamı mıdır? Bu arazi veya araziler Sudan'ın hangi bölgesindedir?

6- Bu arazi/tarım projesinin bugüne kadar Türkiye'ye maliyeti toplamda ne kadardır?

7- Türkiye'de çiftçiler ekonomik olarak çok zor durumda iken ve binlerce hektarlık verimli topraklarımız varken, Sudan'da böyle bir projeye milyonlarca dolarlık bütçe ayrılmasını doğru buluyor musunuz?

8- Vatandaşlarımızın vergileriyle 7 yıldır hiçbir faaliyet göstermemiş bu hayali arazi projesine milyonlarca lira yatıran sorumlular hakkında hukuki süreç başlatmayı düşünüyor musunuz?

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