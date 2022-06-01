HDP önünde oturan babanın oğlu Zap’ta öldürüldü

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundaki çocuklarını geri getirebilmek için üç yıldan beri HDP Diyarbakır İl binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Salih Aylu’nun oğlu Mehmet Aylu’nun 26 Mayıs’ta Zap’ta sürdürülen Pençe Kilit harekâtında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Özgür CEBE

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HDP Diyarbakır İl binası önünde 22 Ağustos 2019'da dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın bir hafta sonra oğluna kavuşmasından sonra başlayan ve her geçen gün yeni ailelerin katılımıyla sayıları 266'ya ulaştı.

Aileler, evlatlarını geri getirebilmek için çabalarken, bu ailelerden Salih Aylu'nun oğlu Mehmet Aylu'nun Pençe Kilit harekatında öldürüldüğü ortaya çıktı.

“OĞLUMUN TERÖRİST OLMASINI İSTEMİYORUM”

Üç yıldan beri HDP önündeki eylemini sürdüren baba Salih Aylu, oğlunun 2019 yılında Nevruz etkinliklerine katıldıktan sonra bir daha eve dönmediğini belirterek,

“Oğlumun dağa gönderilmesinde HDP'nin aracı olduğunu biliyorum. Çünkü HDP kongrelerine aktif katılan bir kişiyle yaptığım görüşmede oğlumun Nevruz sonrası dağ kadrosuna gönderildiğini, hatta oğluma verilen kod isime kadar bana söyledi.

Oğlumu tehditle, zorla önce Nevruz'a, sonra da dağa götürdüler. Çocuğumun bir an önce geri getirilmesini istiyorum. Görüştüğüm kişi bana neden polise şikayette bulunduğumu sordu. Oğlumun Irak'ın Metina bölgesinde olduğunu söyledi.

‘Sen nereden biliyorsun' diye sorduğumda bana ‘Ben araştırdım, sana kod adını bile söylüyorum' dedi. Bu kişinin verdiği bilgiler üzerine HDP'ye başvurdum, onlarda ‘Biz siyasi bir partiyiz, bu tür işlerle uğraşmıyoruz' dediler. Ben oğlumu geri istiyorum, sonuç ne olursa olsun oğlumun kesinlikle bir terörist olmasını istemiyorum” dedi.

PENÇE KİLİT OPERASYONUNDA ÖLDÜRÜLDÜ

Baba Salih Aylu'nun oğlu Mehmet Aylu'nun 26 Mayıs günü Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Kilit harekatında iki teröristle birlikte öldürüldüğü ortaya çıktı. 24 Mayıs günü aynı bölgede füzeli saldırı sonucu beş askerin şehit edilmesinden sonra başlayan sıcak takipte Zap Vadisi’nde bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

26 Mayıs günü çıkan çatışmada HDP önünde oturma eylemi sürdüren Salih Aylu'nun oğlu Tolhildan Karker kod adlı Mehmet Aylu, Cumali kod adlı İbrahim Dinçer ile Suriye uyruklu Hawar kod adlı Menaf Ali İsmail adlı teröristlerin öldürüldükleri belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın yayın organları da Mehmet Aylu'nun 2019'daki Nevruz etkinliklerinden sonra terör örgütü saflarına katıldığını ve 26 Mayıs günü Zap'ta öldürüldüğünü duyurdu.

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