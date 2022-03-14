‘Hedefimiz Ülkücü İttifakını kurmak’

Milli Yol Partisi Lideri Remzi Çayır, SÖZCÜ’ye konuştu. 1993-2021 yılları arasında BBP’de yöneticilik yapan Çayır, ‘küllerinden doğan’ anka kuşu logosuyla siyasette yeni bir parti kuruluşuna imza attı. Ekip arkadaşlarının “Muhsin Yazıcıoğlu Partisi” diye isim koyduğu Milli Yol Partisi, illerde teşkilatlanma çalışması yürütüyor.

Veli TOPRAK

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Şu ana kadar 62 ilde teşkilat kurması için görevlendirme yaptığını anlatan Milli Yol Partisi kurucusu Remzi Çayır, “29 Mayıs tarihinde büyük kongreyi toplamayı hedefliyorum” dedi.

Ana sloganını ‘adalet ve liyakat' diye tarif eden Çayır, şunları kaydetti: “Ülkücüler 1944 Nihal Atsız'dan beri iktidara gelemedi. Hep bir formülün içinde, bir yerlerin parçası ve yaması gibi durduk. Sadece MYP'de değil, İYİ Parti, MHP, BBP ve hatta AKP içindeki ülkücülerle bir ittifak hedefim var. Tabanda Ülkücü İttifak kurmak istiyorum. 100 bin imza ile bunu gerçekleştireceğime inanıyorum. 62 ilde teşkilat yapılanmasına gidiyoruz. 29 Mayıs tarihinde büyük kongreyi toplayacağız. Bir dönem başarılı olamazsam koltuğa yapışıp kalmayacağım, bu görevi benden sonrakilere bırakacağım.”

ADALET-LİYAKAT SORUNU

Türkiye'nin içinde bulunduğu en büyük sorunun ‘adalet-liyakat' olduğunu belirten Remzi Çayır sözlerini şöyle sürdürdü: “Geç gelen adalet, adalet değildir. Devlet yönetiminde liyakatli insanların görev alması gerekmektedir. Yoksa hangi partinin iktidar olduğunun hiçbir önemi yok.” Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesinin de desteğini aldığını, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu'nun partisinde görev aldığını da vurguladı.