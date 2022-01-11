‘Hızlı Tren Projesi hayal oldu’

TBMM bütçe görüşmelerinde 2016’da hizmete girecek denilen Bursa-Ankara YHT Projesi’nin söz verildiği tarihte bitirilmediğini hatırlatan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "2018 seçimlerine giderken iktidar kanadı yeni bir tarih vermişti. 2020 diyorlardı. Seçim sonrası bu tarih 2023 oldu. Proje hayal oldu" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin yılan hikayesine döndüğünü söyledi.

“2020 İDİ, 2023 OLDU ŞİMDİDE 2025 DENİYOR”

TBMM bütçe görüşmelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na “Bursa'ya yüksek hızlı tren ne zaman gelecek” diye soran Kayışoğlu, 2016'da hizmete girecek denilen proje söz verildiği tarihte bitirilmedi. 2018 seçimlerine giderken iktidar kanadı yeni bir tarih vetmişti. 2020 diyorlardı. Seçim sonrası bu tarih 2023 oldu. Bakanlıktan gelen yanıt, 2012 yılında temeli atılan Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 2025'ten önce de bitmeyeceği yönünde” dedi.

“2020 YILINDA SEFERLERİN BAŞLANACAĞI SÖYLENİYORDU”

Kayışoğlu, “Bakanlık, Bursa-Yenişehir arasında demiryolu altyapı imalatlarının devam ettiğini, Yenişehir-Osmaneli arası altyapı işleri ile tüm hattın üstyapısı için dış finansmanlı ihale sürecinin tamamlandığını bildirdiği yanıtında, ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi görüşmeleri sonuçlandırılarak kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Yakın zamanda sözleşmenin yürürlüğü girmesi ve sahada yer teslimi ile ilgili işlemler tekâmül edecektir. Projenin yer teslimine müteakip 36 ayda tamamlanması planlanmaktadır’ diye belirtiyor. 24 Haziran 2018 genel seçimlerine girerken iktidar cephesinden yapılan açıklamalarda 2020'de Bursa-Ankara arasında yüksek hızlı tren seferlerinin başlayacağı belirtiliyordu” ifadelerini kullandı.

“ARTIK BUNUN HAYAL OLDUĞU ORTADA”

Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 2025'ten önce bitmeyeceği ortada diyen CHP’li Kayışoğlu, “Seçim öncesi ‘2020'de bitecek’ diyenler, sonrasında tarihi 2023'e çekmişlerdi. Bakanlığın yanıtı artık bunun da hayal olduğunu ortaya koyuyor. Bu sözleri verenler projenin en azından 2023'te bitmesi için neden mücadele etmediler? Bursalılara söz verip oy isterken, sözlerinin arkasında neden durmadılar” diye tepki gösterdi.

“SÖZ VERİYORUZ BİZİM İKTİDARIMIZDA BURSALILAR YÜKSEK HIZLI TREN İLE SEYAHAT EDECEK”

Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Bursa'da hüsrana yol açtığını ifade eden Kayışoğlu,

şöyle konuştu:

* 10 yıldır Bursa'ya yüksek hızlı treni getiremeyenler, bu saatten sonra zaten getiremezler. Bursalılara 13 Cumhurbaşkanını çıkaracak Millet İttifakı olarak söz veriyoruz.

* Bursalılar, bizim iktidarımda Ankara'ya Yüksek Hızlı Trenle seyahat edecekler. Muhalefet milletvekili olarak bugüne kadar nasıl takip ettiysek iktidar temsilcileri olarak da Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'ni aynı hassasiyetle takip edeceğiz.

* Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden birinin hem demiryolu hem de havayolu ulaşımda bu kadar geride kalması, iktidarların Bursa'ya yaptığı en büyük haksızlıktır.

*13. Cumhurbaşkanı'nı çıkaracak olan Millet İttifakı üyeleri olarak bu haksızlığa son vereceğiz. Bursa, hak ettiğini Ankara'dan alacak.

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