Hukuk mezunu pazarda tişört satıyor

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Aydın’da pazar esnafını ziyaretinde tişört satan Hukuk Fakültesi mezunu bir satıcıyla tanıştı. Bülbül, bu duruma şaşırdığını belirterek, “İşte AKP’nin ülkeyi getirdiği durum, Hukuk mezunu pazarcı. Bu kabul edilebilir bir şey değil” diyerek tepkisini gösterdi.

Latif SANSÜR

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CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, memleketi Aydın'da vatandaşlar ve pazarcıları ziyaret ederken sohbet ettiği tişört satıcısının Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

İsmini açıklamak istemeyen gence neden pazarcılık yaptığını, avukatlık yapmadığını soran CHP'li Bülbül'e “Geçim sıkıntısından yapamadım. Konya'da yaşarken corona başladı param yoktu cebimde mecburen babamın yanına geldim ve para kazanmam gerekiyor.

Benim evde 4 tane okuyan kardeşim var. Kardeşlerimi okutmam onlara bakmam lazım. Sınavım var Ankara'da oraya gitmem lazım ama gidemiyorum, gidemedim. İkinci sınava gitmek istiyorum. Ama ona da hazırlanamıyorum çünkü pazarda çalışmam gerekiyor” yanıtını aldı.

“AKP ÜLKEYİ BU HALE GETİRDİ”

AKP iktidarının ülkeyi uçuruma sürüklediğini söyleyen Bülbül, “AKP iktidarı ülkeyi bu duruma getirdi. Vatandaş pazara geliyor sadece bakmakla yetiniyor. Ne kendi istediğini alabiliyor, ne de çocuğunun istediğini alabiliyor.

Ben de hukukçuyum, avukatım. Benim meslektaşım burada pazarcılık yapıyor. İşte AKP'nin ülkeyi getirdiği durum. Bu kabul edilebilir bir şey değil.

AKP iktidarı ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor, artık milletin canına tak etti. Yine burada çağrı yapıyoruz, derhal seçim olmalı artık millet sandıkta kararını vermeli ve bu iktidar değişmeli” dedi.