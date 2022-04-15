İBB ve Marmaray, Twitter’dan atıştı

İBB Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın sunduğu toplu ulaşımda öğrenciye yüzde 40 indirimin İBB bütçesi tarafından karşılanması talebi tartışma yarattı.

Sözcü İstanbul

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İBB Meclisi'nde AKP-MHP grubu tarafından UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi 14 Nisan tarihli oturumda oyçokluğu ile kabul edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı veto edeceğini açıklayarak “Mazot 6 lirayken, 85 liraya öğrenciye sattığınız kartı, 40 liraya indirdik. Mazot 20 lira olmuş. Şu anda öğrenci kartı 109 liraya çıktı son zamla. Şimdi diyorsunuz ki; ‘78 liraya sat'. Kendi çocuklarınıza gidin, anlatın bunu; size gülerler” demişti.

İBB’DEN MARMARAY’A: HAZIR MISINIZ?

Tartışmalı kararın ardından sürecin nasıl işleyeceğini anlatan İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, bu karar uygulanırsa İBB'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işlettiği Marmaray'daki öğrenci indiriminin de İBB tarafından karşılanacağını söyledi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından “İBB olarak Ulaştırma Bakanlığı'nı sübvanse etmemiz isteniyor. İstanbulluların takdirine sunarız” paylaşımında bulundu.

Bunun üzerine Marmaray'ın resmi hesabından “Yalancılıkta zirve yaptılar! Öğrenci tarifesi kararı yürürlüğe girerse Marmaray kendi sübvansiyonunu yapacaktır” açıklaması yapıldı.

Marmaray’ın açıklamasına yanıt veren İBB Sözcüsü Ongun, “İBB yıllık 500 milyon lirasını sübvansiyon olarak Marmaray'a aktarıyor. Bakmayın Twitter'da hava atmasına. Marmaray'ı yönetenlerin %40 indirim talebini 48 saatte uygularız. Marmaray'ın yürürlüğe girecek bir kararı beklemesine gerek yok. Hazır mısınız?” dedi.

MARMARAY: YALANIN BOYUTUNU DA SİZ HESAPLAYIN

Marmaray’dan Ongun’a verilen yanıtta şöyle denildi:

* Yalanda sınır tanımıyorlar. İşin aslı; 1. Marmaray’a İstanbulkart ile ödeme yapılır, 2. Bu ödemenin TAMAMI İBB’nin havuzuna gider, 3. İBB bu paradan hizmet bedeli alır.

* Marmaray’a buradan gelen 2021 yılında 385 Milyon TL'dir. Yalanın boyutunu da siz hesaplayın.

Ongun da Marmaray’ın paylaşımına verdiği cevapta “Ulaştırma Bakanlığımıza, İBB olarak 385 milyon lira aktarmışız, KDV hariç. Marmaray'da %40 indirim için hazır mısınız? Asıl soru buydu… Yanıtınızı bekler, 48 saatte indiriminizi sisteme entegre ederiz” ifadelerini kullandı.

DAİRE BAŞKANI: MECLİSE GELEN TEKLİF ÖYLE DEĞİL

Son durumu SÖZCÜ'ye anlatan İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Marmaray'ın açıklaması ile ilgili “Çok güzel. O zaman UKOME'ye ‘Marmaray'da öğrenci için yüzde 40 indirim yapacağız' teklifi sunacağız. İyi güzel ama meclise gelen teklifleri öyle değil. Meclisi gelen teklif herkesin sübvanse edilmesi yönünde. ‘Marmaray dışında bırakılacaktır' yazmıyor. Biz bunu söylediğimiz için bir aksiyon aldılar. Sonradan vazgeçeceklerse iyi olur tabi. Hükümetten beklerken bizim onları sübvanse ediyor olmamız zaten garip kaçardı. Doğru karar vermişler” dedi.

“FİYAT BELİRLEME YETKİSİ UKOME'DE”

Bilet ücretlerinin UKOME'de belirlendiğini, konunun mecliste tartışılmasının yanlış olduğunu belirten Cihan “İBB öğrenci indirimini ekonomik olarak karşılayabilir bir sorun yok, ama mantık garip. Bir hafta önce hükümet yetkililerinin çoğunlukta olduğu UKOME'de oybirliği ile öğrenci fiyatı belirlendi. Bir hafta sonra aynı hükümetin temsilcileri ‘bunu beğenmedik indiriyoruz' diyorlar. Mecliste tartışılıyor ama konu yine UKOME'ye gelecek” dedi.

“ÖTV VE KDV İNDİRİLSE SÜBVANSİYON KARŞILANIR”

Cihan, öğrenci indiriminin İBB'ye yıllık maliyetinin 520 milyon lira olarak hesapladıklarını söyleyerek “İçinde Marmaray da İETT de deniz şirketleri de var. Meclis kararı bu yönde. Aylardır ulaşımda kullanılan akaryakıtta ÖTV ve KDV'nin kaldırılması talebi var. 20 liralık mazotun 5 lirası ÖTV-KDV, 5 liranın yarısını alıp yarısını almasalar, yüzde 50 indirim yapılsa 500 milyon civarına geliyor zaten. Bu sadece İBB'yi değil esnafı da memnun eder. Esnaf da sübvanse edilmiş olur. Bu yöntem varken kendi işlettiği Marmaray'ın öğrenci sübvansiyonunu bile İBB bütçesine teklif etmek ne kadar doğru?” diye sordu.

“ISRAR KARARINI YÜRÜRLÜĞE KOYMAK ZORUNDAYIZ”

Cihan, meclisten çıkan karar sonrası yasal sürecin nasıl işleyeceğini de anlatarak “Meclis kararı İBB Başkanı'nın imzasına gidecek. Başkan veto edecek. Bir sonraki ay ısrar kararı olarak çoğunluk oyları ile tekrar geçecek. Sonrasında ısrar kararını yürürlüğe koymak zorundayız. Yürürlüğe girdikten sonra dava açılır, büyük ihtimalle açılacaktır. Yürürlüğe girdikten sonra UKOME'ye gelecek. Biz yönetim olarak getirmesek bile UKOME üyeleri ek gündem sunabiliyor. Bakanlık ek gündem olarak oylatabilir. Çoğunluk olduğu için kabul edilecektir indirim. Ama UKOME kararları da İBB Başkanının imzasına gidiyor. Başkan imzalamazsa ne olacağına ilişkin ise bir mevzuat yok. Orası havada kalan bir durum” diye konuştu.

ÖĞRENCİ TARİFESİ

Teklifte, yüzde 40 zamla 78 TL'den 109 TL'ye yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin 31 TL'lik zam farkının İBB tarafından karşılanması, öğrencilerden eski tarifede olduğu gibi 78 TL alınması isteniyor. Öğrenci İstanbulkart'a sahip öğrenciler için 2.67 TL'den 3.74 TL'ye yükseltilen tek geçiş ücretinin eski halinin uygulanmaya devam edilmesi aradaki 1.07'lik farkın İBB tarafından ödenmesi öneriliyor.

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