İETT şoförleri uykusuzluk ve yorgunluk durumları tespit edilerek anlık uyarılacak

İETT, 2021 yılı haziran ayında başlattığı uygulamayla 3 bin 41 özel halk otobüsünde dijitalleşmeye gitti. Uygulama kapsamında, uykusuzluk ve yorgunluk durumu tespit edilen şoför sesli olarak anında uyarılıyor. Uyarılara kayıtsız kalan şoför ise anlık olarak değiştirilecek.

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İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) bünyesine kattığı 3 bin 41 özel halk otobüsünde dijital özellikler ekledi.

Şu ana kadar dönüşüm sağlanan 2 bin 950 otobüste şoförlerin yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve telefon kullanımı kameralar sayesinde anında tespit edilecek.

Şoförler anlık olarak sesli uyarılacak. Yolcu yoğunluğu anlık takip edilerek, hat üzerinde ek seferler düzenlenebilecek. IP tabanlı olarak araç çalışmasa dahi görüntü kaydeden güvenlik kamera sistemi yer alacak.

“ŞOFÖR KONTROL EDİLİDİĞİ İÇİN DAHA GÜVENLİ SÜRÜŞ SAĞLAYACAK”

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Mesut Kızıl özel halk otobüslerinin, İETT filosuna dahil olduğunda sadece rengini değiştirmek değil daha konforlu hale getirmek amaçlandığını belirtti.

Mesut Kızıl, “Bu anlamda İETT ile bir proje geliştirmeye başladık. Bir algoritma geliştirdik. Şoförün uykulu olduğunu, emniyet kemeri takmadığını, cep telefonu kullandığını kamera ile tespit eden bir algoritma oldu. Bunlar meydana geldiğinde bu algoritma bunları İETT’nin genel merkezine bildiriyor. Bu şekilde şoförün daha dikkatli olmasını, kontrol edildiği için daha güvenli bir sürüş olmasını sağlamaya çalıştık” dedi.

“İÇERİSİNDE KAÇ KİŞİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

İETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Şeref Can Ayata, şunları söyledi;

*Bünyemize katılan 3 bin 41 özel halk otobüsünün, İETT standartlarında güvenli ve konforlu seyahat imkânı sağlayabilmeleri adına bir takım dijital uygulamalar yaptık. Bunların başında kamera güvenlik sistemleri geldi.

*Bu kapsamda sesli yolcu bilgilendirme sistemimiz ve şarj ünitelerimiz var. Bugüne kadar kendi otobüslerimize kaç kişinin bindiğini bilebiliyorduk ancak yolcu sayım sistemini kurmadan kaç kişinin indiğini bilmiyorduk.

*Bu sistem olduktan sonra hangi aracımızın hangi konumda içerisinde kaç kişinin olduğunu görebiliyoruz. Uyku durumunda üçüncü uyarından sonra araca müdahale edilir ve sürücü değişikliği talep edilir.

*Özel halk otobüslerinde gerek kendi tespitlerimiz gerekse yolcudan gelen talepler doğrultusunda bu projeyi hayata geçirme kararı aldık. Şu anda bünyemize katılan 3 bin 41 otobüsünün, 2 bin 950’den fazlasında dönüşümü sağlamış oluruz” diye konuştu. (DHA)

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